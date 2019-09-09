На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Протоколы голосования с окружных избирательных участков обработаны в 14 округах, лидеры не изменилось, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, самовыдвиженцы занимают 25 мест в Мосгордуме после обработки 85,13% протоколов, КПРФ - 14 мест, члены партии "Яблоко" и "Справедливой России" по три места.

По последним данным, после обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют: в 25 округе Людмила Стебенкова (37,32%), Степан Орлов лидировал в 27 округе (41,26%), в 28 округе Елена Самышина (38,80%), Олег Артемьев в 29 округе набрал 41,52%, Ольга Мельникова 36,48% голосов в 32 округе, Александр Семенников в 34 округе ( 36,43%), Ольга Шарапова 36 (35,23%), Татьяна Батышева 40 округ (37,14%), Евгений Герасимов 41 округ (41,28%).

Члены партии КПРФ представлены: в 24 округе - Павел Тарасов (38,99%), в 37 округе - Николай Губенко (58,29%), в 44 округе - Елена Шувалова (44,99%)

Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин в 43 округе набрал 44,70% голосов

По состоянию на 05.30 обработано 98,45% протоколов, средняя явка на выборы составляет 21,66%.