В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента

СУХУМ, 9 сен — РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства, заявил РИА Новости руководитель ЦИК Тамаз Гогия.

Ранее в республиканском центризбиркоме сообщили РИА Новости, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния — 46,19%.

"Для нас не очень большой, но есть перевес, он ощутимый. Так, чтобы можно было определить. Для нас тысяча голосов — это очень много", — сказал Гогия.

Он также отметил, что у оппозиции есть право оспорить выборы, но при этом назвал доводы оппонентов Хаджимбы несостоятельными.

Ранее Квициния заявил, что намерен оспаривать результаты выборов. В то же время он взял тайм-аут до утра и призвал своих сторонников разойтись от здания республиканского ЦИК.

В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Первый тур прошел 25 августа. Тогда Хаджимба набрал 24,83% голосов, а Квициния — 22,91%.