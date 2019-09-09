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РИА Новости

В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента

05:44 09.09.2019 (обновлено: 09:44 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
СУХУМ, 9 сен — РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства, заявил РИА Новости руководитель ЦИК Тамаз Гогия.
Ранее в республиканском центризбиркоме сообщили РИА Новости, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния — 46,19%.

"Для нас не очень большой, но есть перевес, он ощутимый. Так, чтобы можно было определить. Для нас тысяча голосов — это очень много", — сказал Гогия.

Он также отметил, что у оппозиции есть право оспорить выборы, но при этом назвал доводы оппонентов Хаджимбы несостоятельными.
Ранее Квициния заявил, что намерен оспаривать результаты выборов. В то же время он взял тайм-аут до утра и призвал своих сторонников разойтись от здания республиканского ЦИК.
Выборы президента Абхазии
Вчера, 01:03РИА Новости
Процедура выборов президента Абхазии
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
Первый тур прошел 25 августа. Тогда Хаджимба набрал 24,83% голосов, а Квициния — 22,91%.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.
Сторонники в штабе кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в Сухуме
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Президентские выборы в АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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