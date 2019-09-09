Явка в Хабаровском крае составила 35%, несмотря на тайфун и паводок

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Почти 35% избирателей Хабаровского края приняли в воскресенье участие в голосовании, несмотря на сложные погодные условия – в регионе объявлен ЧС из-за паводка, к тому же тайфун "Линлин" принес сильные дожди, сообщил на пресс-конференции председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.

В воскресенье в крае прошли выборы законодательной думы региона, мэра и думы Комсомольска-на-Амуре, думы Хабаровска и довыборы в Госдуму по 70-му округу одномандатному в Комсомольске-на-Амуре. Всего в списки избирателей внесены более 986,6 тысячи человек. На всех выборах большинство получила ЛДПР.

"В целом явка по краю составила 34,79%, что несколько выше, чем на выборах в краевую думу в 2014 году. Самыми активными традиционно были избиратели Комсомольского района – участие в голосовании приняли 62,24%, Аяно-Майского района – более 61%... Хочется отметить высокую активность наших граждан, которые шли, несмотря на дождь и ветер, на избирательные участки, чтобы реализовать свое конституционное право", - сказал Накушнов.

Он добавил, что в течение воскресенья из-за погодных условий отмечались неоднократные отключения электроэнергии на избирательных участках и в территориальных избиркомах.