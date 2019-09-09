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РИА Новости
Единый день голосования

Явка в Хабаровском крае составила 35%, несмотря на тайфун и паводок

05:44 09.09.2019 (обновлено: 05:46 09.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Почти 35% избирателей Хабаровского края приняли в воскресенье участие в голосовании, несмотря на сложные погодные условия – в регионе объявлен ЧС из-за паводка, к тому же тайфун "Линлин" принес сильные дожди, сообщил на пресс-конференции председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.
В воскресенье в крае прошли выборы законодательной думы региона, мэра и думы Комсомольска-на-Амуре, думы Хабаровска и довыборы в Госдуму по 70-му округу одномандатному в Комсомольске-на-Амуре. Всего в списки избирателей внесены более 986,6 тысячи человек. На всех выборах большинство получила ЛДПР.
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"В целом явка по краю составила 34,79%, что несколько выше, чем на выборах в краевую думу в 2014 году. Самыми активными традиционно были избиратели Комсомольского района – участие в голосовании приняли 62,24%, Аяно-Майского района – более 61%... Хочется отметить высокую активность наших граждан, которые шли, несмотря на дождь и ветер, на избирательные участки, чтобы реализовать свое конституционное право", - сказал Накушнов.
Он добавил, что в течение воскресенья из-за погодных условий отмечались неоднократные отключения электроэнергии на избирательных участках и в территориальных избиркомах.
Выборы в Хабаровском крае проходят в условиях сильных паводков во второй раз. В 2013 году во время наводнения, ставшего самым сильным за всю историю наблюдений за Амуром, жители выбирали губернатора. Тогда явка составила 33,88%.
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