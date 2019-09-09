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РИА Новости
Война в Сирии

Под Дамаском в промзоне "Адра" наладили производство микроавтобусов

05:09 09.09.2019 (обновлено: 06:10 09.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ДАМАСК, 9 сен - РИА Новости. Работники сирийско-иранского автозавода "Сиамко" в восстановленной промзоне "Адра" под Дамаском поставили на поток производство микроавтобусов, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Мухаммед Зияд Нами.
"У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машин фирмы Peugeot, а сейчас приступили к работе с микроавтобусами китайской фирмы. Ежедневно с конвейера сходят до 40 машин, на заводе в круглосуточном режиме трудятся 150 человек. Возможно, в ближайшие месяцы мы наймем еще около сотни специалистов по автосборке", - сказал Нами.
По его словам, прошедшей зимой была вновь запущена линия сборки легковых автомобилей производительностью до 40 машин в день. Часть из них выпускают по госзаказу, например для полиции, остальные поступают на рынок.
"Экономика Сирии восстанавливается, потребность в автомобилях растет, и мы внимательно следим за этой тенденцией. Обычно на нашем рынке востребованы недорогие семейные авто - не мощные автодорожники, а машины для больших арабских семей. Когда мы закончим со сборкой микроавтобусов, мы знаем, что есть востребованность в 300-400 легковых автомобилях. В основном это недорогие машины из Ирана и французские Peugeot", - отметил гендиректор.
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Вместе с тем, добавил он, руководство единственного сирийского автопредприятия надеется на сотрудничество с коллегами в России.
"Несколько лет назад я ездил в Тольятти (где находится основное производство "АвтоВАЗа" - ред.), у меня есть контакты ваших автопроизводителей. Надеюсь на будущие контракты", - отметил Нами.
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