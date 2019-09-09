Глава ЦИК Абхазии назвал несостоятельными доводы оппозиции

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия не согласился с мнением оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, что победитель второго тура президентских выборов должен набрать абсолютное большинство голосов.

Ранее Гогия заявил, что второй тур выиграл президент Рауль Хаджимба. По последним данным его штаба, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Оппозиционер сказал, что оспорит результаты. Глава его штаба Беслан Эшба сказал РИА Новости, что победитель должен набрать большинство голосов пришедших на избирательные участки. Сторонник Квицинии депутат Рауль Лолуа также считает, что для победы недостаточно просто набрать больше голосов, чем соперник.

Гогия не согласился с доводами штаба Квицинии, что победитель должен набрать абсолютное большинство голосов, то есть больше, чем второе место плюс голоса "против всех".