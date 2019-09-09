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РИА Новости

Глава ЦИК Абхазии назвал несостоятельными доводы оппозиции

04:48 09.09.2019 (обновлено: 04:56 09.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Абхазии
Парламентские выборы в Абхазии
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СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия не согласился с мнением оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии, что победитель второго тура президентских выборов должен набрать абсолютное большинство голосов.
Ранее Гогия заявил, что второй тур выиграл президент Рауль Хаджимба. По последним данным его штаба, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Оппозиционер сказал, что оспорит результаты. Глава его штаба Беслан Эшба сказал РИА Новости, что победитель должен набрать большинство голосов пришедших на избирательные участки. Сторонник Квицинии депутат Рауль Лолуа также считает, что для победы недостаточно просто набрать больше голосов, чем соперник.
Гогия не согласился с доводами штаба Квицинии, что победитель должен набрать абсолютное большинство голосов, то есть больше, чем второе место плюс голоса "против всех".
"Буквально вчера они говорили обратное. Причём письменно. Как мы приняли, так и правильно: простым большинством (должен быть избран президент во втором туре)", - разъяснил глава ЦИК РИА Новости.
Второй тур президентских выборов в Абхазии
02:15РИА Новости
Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
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Президентские выборы в АбхазииЦИК АбхазииАбхазияПолитика
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