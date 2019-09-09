Старовойт набирает 80,82% на выборах главы Курской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 80,82% голосов после обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 99,2% протоколов, Старовойт ("Единая Россия") набирает 81,07% голосов, Владимир Фирсов от КПРФ - 5,65%, Владимир Федоров от ЛДПР - 5,45%, Николай Карцев ("Справедливая Россия") - 3,02%, Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые") - 3,31%.

По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 18.00 мск, составила 35,95%. На прошлых губернаторских выборах к этому часу на избирательные участки пришли 32,75% избирателей.