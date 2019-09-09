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РИА Новости
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Старовойт набирает 80,82% на выборах главы Курской области

04:26 09.09.2019 (обновлено: 04:29 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 80,82% голосов после обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 99,2% протоколов, Старовойт ("Единая Россия") набирает 81,07% голосов, Владимир Фирсов от КПРФ - 5,65%, Владимир Федоров от ЛДПР - 5,45%, Николай Карцев ("Справедливая Россия") - 3,02%, Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые") - 3,31%.
По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 18.00 мск, составила 35,95%. На прошлых губернаторских выборах к этому часу на избирательные участки пришли 32,75% избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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