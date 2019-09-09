В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, нашли у себя во дворе загадочное существо. Об этом сообщает Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, нашли у себя во дворе загадочное существо. Об этом сообщает местное издание Hull Live

'It look like it’s just dropped from the sky' https://t.co/oLfVkFEm22 — Hull Live (@hulllive) 6 сентября 2019 г.

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид существа.

Грей отметила, что их "гость" выглядел так, будто его съели наполовину, а затем он упал с неба. Женщина призналась, что от вида "находки" не могла заснуть.

Журналисты предположили, что Венди и Энди обнаружили гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника.