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РИА Новости

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

04:20 09.09.2019 (обновлено: 11:02 09.09.2019)
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкЗнак "биологическая опасность"
Знак биологическая опасность
© Sputnik / Денис Асланов
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Знак "биологическая опасность". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, нашли у себя во дворе загадочное существо. Об этом сообщает местное издание Hull Live.
Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид существа.
Грей отметила, что их "гость" выглядел так, будто его съели наполовину, а затем он упал с неба. Женщина призналась, что от вида "находки" не могла заснуть.
Журналисты предположили, что Венди и Энди обнаружили гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника.
Ранее стало известно, что ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на Ктулху из рассказов Лавкрафта. Оно обитало на дне и питалось мелкими беспозвоночными, просеивая песок при помощи щупалец-"грабель" и ловчих сетей.
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ВеликобританияКанадаВ мире
Популярные комментарии
Есть теперь чем заняться британским ученым )).
9 сентября, 08:18
ssidorjan1919
32270000
Это дело рук русских!Вот до чего Скрипалей довели.
9 сентября, 08:48
iidi13
19340005
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