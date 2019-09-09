Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной КНДР

ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна содействует безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом, говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР.

Текст телеграммы опубликовала главная в КНДР газета "Нодон синмун" и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - отмечается в телеграмме Путина.

По словам российского президента, отношения между РФ и КНДР "носят дружественный, конструктивный характер". Как подчеркнул Путин, это в полной мере подтвердила апрельская встреча лидеров двух стран во время визита Ким Чен Ына во Владивосток.

Президент РФ пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и благополучия".