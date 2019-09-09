Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T04:13Z
https://ria.ru/20190909/1558468414.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155305/45/1553054508_0:0:2955:1663_1036x0_80_0_0_520964543724272dc6e0ea6b2202f7dd.jpg
РИА Новости

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной КНДР

04:13 09.09.2019
9834
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Развитие диалога и сотрудничества Москвы и Пхеньяна содействует безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом, говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР.
Текст телеграммы опубликовала главная в КНДР газета "Нодон синмун" и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Убежден, что дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества на различных направлениях отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - отмечается в телеграмме Путина.
По словам российского президента, отношения между РФ и КНДР "носят дружественный, конструктивный характер". Как подчеркнул Путин, это в полной мере подтвердила апрельская встреча лидеров двух стран во время визита Ким Чен Ына во Владивосток.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русский. 25 апреля 2019
9 июля, 07:31РИА Новости
В КНДР выпустили марки, посвященные встрече Путина и Ким Чен Ына
Президент РФ пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и благополучия".
Ким Чен Ын 24-26 апреля нанес официальный визит в Россию, во время которого состоялись его переговоры с российским президентом.
2911013
Обсудить 0
Ким Чен ЫнВладимир ПутинКНДРРоссияВ мире
Рекомендуем
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
РИА
Новости
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров
Путин уволил помощника Бастрыкина
Логотип компании Google
Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook в ходе выборов
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Лента
новостей
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В ОП Москвы предрекли "невиданные результаты" электронного голосования
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Пьяный мужчина
В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Президент Словакии Зузана Чапутова
В Словакии женщина "заминировала" дом президента
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Летчики перед вылетом на бомбежку
В Приморье создали сайт для увековечения памяти погибших в войну авиаторов
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
"На Байконуре похолодало". Робот "Федор" попросил папаху Рогозина
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния