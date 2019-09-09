Чибис набирает 59,95% на выборах главы Мурманской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 59,95% голосов после подсчета 80,88% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 80,88% протоколов, Чибис из "Единой России" набирает 59,95% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 18,29%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,36%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 2,95%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,76%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1,75%.