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РИА Новости

Чибис набирает 59,95% на выборах главы Мурманской области

03:50 09.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВрио главы Мурманской области Андрей Чибис
Врио главы Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Врио главы Мурманской области Андрей Чибис
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 59,95% голосов после подсчета 80,88% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 80,88% протоколов, Чибис из "Единой России" набирает 59,95% голосов, Максим Белов из ЛДПР - 18,29%, Михаил Антропов (КПРФ) - 11,36%, Василий Буров ("Справедливая Россия") - 2,95%, Геннадий Тупикин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,76%, Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" - 1,75%.
Кроме того, в Мурманской области проходят выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Всего в области для голосования был открыт 591 избирательный участок.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Андрей ЧибисЦИК РФРоссияМурманская областьПолитика
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