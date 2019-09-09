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РИА Новости

Оппозиционер Квициния призвал соратников взять таймаут до утра

03:49 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Не согласный с итогами выборов президента Абхазии оппозиционный кандидат Алхас Квициния призвал своих соратников разойтись, пообещал утром объявить о дальнейших действиях.
Ранее президент Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре. Согласно последним данным, полученным в его штабе, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Квициния сказал, что оспорит результаты.
"Давайте договоримся так: сегодня мы отдыхаем, а утром, после консультаций мы вам всем сообщим, где увидеться, как собраться и наши дальнейшие действия", - сказал оппозиционер.
Один из его сторонников депутат Рауль Лолуа призвал ЦИК не спешить с результатами второго тура.
"Мы дополнительно обращаемся к центральной избирательной комиссии не спешить с выводами, спокойно разобраться и принять взвешенное решение, законное решение. Ситуация очень напряженная. А тем, кто проголосовал против действующей власти - не расслабляться. Чтобы понимали, что никто эти выборы просто так не отдаст", - сказал он.
Второй тур президентских выборов в Абхазии
02:15РИА Новости
Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии
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