Оппозиционер Квициния призвал соратников взять таймаут до утра

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Не согласный с итогами выборов президента Абхазии оппозиционный кандидат Алхас Квициния призвал своих соратников разойтись, пообещал утром объявить о дальнейших действиях.

Ранее президент Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре. Согласно последним данным, полученным в его штабе, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%. Квициния сказал, что оспорит результаты.

"Давайте договоримся так: сегодня мы отдыхаем, а утром, после консультаций мы вам всем сообщим, где увидеться, как собраться и наши дальнейшие действия", - сказал оппозиционер.

Один из его сторонников депутат Рауль Лолуа призвал ЦИК не спешить с результатами второго тура.