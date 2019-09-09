Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T03:58Z
https://ria.ru/20190909/1558468280.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155846/83/1558468343_0:0:869:489_1036x0_80_0_0_5f4b6ef61d998c7114d315e709855590.png
РИА Новости

Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

03:57 09.09.2019 (обновлено: 03:58 09.09.2019)
16989
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бойцы народной милиции самопровозглашенной ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов запустили над позициями украинских силовиков беспилотник с копией красного Знамени Победы, об этом говорится в репортаже корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.
В акции приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и ветеран ополчения Александр Ходоковский.
Сразу после того, как конструкция, состоящая также из красных надувных шаров, достигла украинских позиций, силовики открыли по ней огонь. На кадрах видно, как шары со знаменем падают над окопами украинских военных.
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
4 мая, 01:00РИА Новости
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта, сообщили в ДНР
День освобождения Донбасса — праздник, который ежегодно отмечается 8 сентября. В этот день в 1943 году Красная армия освободила от немецко-фашистских оккупантов город Сталино (нынешний Донецк).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Петр Порошенко на торжественной церемонии поднятия флага Украины на Софийской площади в Киеве. 23 августа 2016
23 августа 2016, 10:41РИА Новости
Порошенко вознамерился поднять флаг Украины над Крымом и ДонбассомПорошенко призвал к тому, чтобы украинский флаг "снова появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем", но назвал это чрезвычайно сложной задачей.
16132321466
Обсудить 9
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДенис ПушилинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Очередное подтверждение,что украинство - ничем не лучше чем фашизм.
9 сентября, 06:07
Максим Егорыч
3400103
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР сообщили о планах по запуску железнодорожного сообщения с Россией
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Флаги стран ЕС
Европа должна признать ДНР и ЛНР, считает немецкий политик
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В центре Одессы произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса
19:30В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
Лента новостейМолния