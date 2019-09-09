Трамп пожелал эмиру Кувейта выздоровления

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с эмиром Кувейта и пожелал ему быстрого выздоровления, сообщил в воскресенье представитель Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп был проинформирован, что его высочество Сабах ас-Сабах, эмир Кувейта, должен отложить его визит 12 сентября в Белый дом из-за госпитализации. Президент желает своему другу быстрейшего выздоровления и ждет с нетерпением возможности снова пригласить его в Вашингтон как можно быстрее", - говорится в сообщении представителя Белого дома.