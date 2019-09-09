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РИА Новости

Трамп пожелал эмиру Кувейта выздоровления

03:45 09.09.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с эмиром Кувейта и пожелал ему быстрого выздоровления, сообщил в воскресенье представитель Белого дома.
"Сегодня президент Дональд Трамп был проинформирован, что его высочество Сабах ас-Сабах, эмир Кувейта, должен отложить его визит 12 сентября в Белый дом из-за госпитализации. Президент желает своему другу быстрейшего выздоровления и ждет с нетерпением возможности снова пригласить его в Вашингтон как можно быстрее", - говорится в сообщении представителя Белого дома.
Ранее сообщалось, что встреча между эмиром Кувейта шейхом Сабахом ас-Сабахом и президентом США Дональдом Трампом будет перенесена в связи с медицинским обследованием 90-летнего правителя ближневосточного эмирата.
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