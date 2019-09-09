"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Волгоградской областной думы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 44,11% голосов на выборах депутатов Волгоградской областной думы после подсчета 38,15% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 38,15% протоколов, ЕР набирает 44,11%, КПРФ - 20,83%, ЛДПР - 16,76%, "Партия пенсионеров" - 8,76%, "Справедливая Россия" - 6,16%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.