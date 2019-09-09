Центр Комсомольска-на-Амуре подтопило из-за тайфуна "Линлин"

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Центра Комсомольска-на-Амуре, подвалы жилых домов, школ и детсадов, зооцентр "Питон" подтоплены из-за тайфуна "Линлин", сообщил РИА Новости пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев.

Тайфун "Линлин" в воскресенье обрушился на Хабаровский край, который и без того переживает наводнение. Из-за паводков в регионе был объявлен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка в Комсомольске-на-Амуре, где ждут пика паводка.

"Все дамбы сохранены, микрорайон Менделеева не пострадал. Из-за разлива реки Теплый ключ вследствие тайфуна подтоплена территория зооцентра "Питон". Все животные живы, но центр в воде", - сказал Лаврентьев в понедельник.

"В 66-м квартале улицы сильно подтоплены, вода в подвалах двух детских садов - они не работают сегодня. В двух школах также подтоплены подвалы и подходы к зданиям – учителя с родителями определяются с посещением уроков. Кроме того, затоплено большое количество подвалов жилых домов, сколько – уточняется", - описал он.

По словам собеседника, что большую часть воды с улиц откачали, работали всю ночь, но большая часть города еще в воде.

"За ночь Амур поднялся сразу на 13 сантиметров – до 815, притом что в последние дни его рост замедлился до 3-5 сантиметров в сутки", - сказал собеседник. Опасной отметкой считается 650 сантиметров.