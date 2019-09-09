Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии

"У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом. Поэтому мы это будем оспаривать... Мы на самом деле решительно будем отстаивать законность этих выборов... Если даже ЦИК объявит какие-то результаты, мы это будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс", - сказал Квициния.