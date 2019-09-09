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РИА Новости

Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии

03:27 09.09.2019 (обновлено: 03:47 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия на пресс-конференции о предварительных итогах голосования на выборах президента Абхазии. 26 августа 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Оппозиционный кандидат Алхас Квициния заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов президента Абхазии.
Ранее президент Рауль Хаджимба объявил о своей победе во втором туре. Согласно последним данным, полученным в его штабе, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%.

"У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом. Поэтому мы это будем оспаривать... Мы на самом деле решительно будем отстаивать законность этих выборов... Если даже ЦИК объявит какие-то результаты, мы это будем оспаривать. Вы не расстраивайтесь, это юридический процесс", - сказал Квициния.

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Алхас КвицинияАбхазияВ мире
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