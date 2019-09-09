Исследование выявило высокую конкуренцию за вакансии среди студентов

Согласно данным исследования, в сентябре на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя: на одну вакансию претендуют шесть человек. При этом самая высокая конкуренция отмечается в профессиональных областях "Начало карьеры, студенты" - 11 человек на место и "Высший менеджмент" - около 11 человек на место.