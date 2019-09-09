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РИА Новости

Исследование выявило высокую конкуренцию за вакансии среди студентов

03:23 09.09.2019 (обновлено: 17:35 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПосетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
Посетитель у компьютерного банка вакансий на ярмарке вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Наиболее высокая конкуренция за вакансию отмечается среди начинающих специалистов, а также среди топ-менеджеров, показало исследование компании HeadHunter.
Согласно данным исследования, в сентябре на рынке труда сохраняется умеренный уровень конкуренции в пользу работодателя: на одну вакансию претендуют шесть человек. При этом самая высокая конкуренция отмечается в профессиональных областях "Начало карьеры, студенты" - 11 человек на место и "Высший менеджмент" - около 11 человек на место.
Самая низкая конкуренция наблюдается в профобластях "Консультирование", "Инсталляции и сервис", а также "Рабочий персонал" - по одному человеку на вакансию.
Средняя предлагаемая зарплата, если смотреть по всем профобластям и регионам страны, составляет 42 150 рублей, показало исследование.
Центр занятости населения
00:19РИА Новости
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