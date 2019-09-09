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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

03:21 09.09.2019 (обновлено: 06:53 09.09.2019)
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© AP PhotoНемецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
© AP Photo
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ на своем сайте открыло мультимедийный раздел "Хрупкий мир на пороге войны", в котором представлены уникальные рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
"Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны. Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отмечает МО РФ.
В числе публикуемых материалов приводится описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году. Показания немецкого генерала свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении поляков, описываются напряженный ход сражений за Варшаву и крепость Модлин.
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Польская угроза

Среди других рассекреченных материалов - служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову от 24 марта 1938 года. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.
Из документа следует, что Польша рассматривалась советскими военными специалистами в качестве одной из основных угроз СССР перед Второй мировой войной. Минобороны отмечает, что степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что "Шапошников не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а пишет 31-страничную докладную самостоятельно".
Как отмечал Шапошников, "Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии-Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов, и на востоке против Японии".
Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов. Для сопоставления, нарком обороны Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна
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Встречали с цветами

Документы Минобороны также рассказывают о том, как жители Западной Украины с цветами в руках и со слезами радости на глазах встречали в сентябре 1939 года советские войска, освободившие их в ходе Польского похода от угнетения со стороны поляков.
В числе этих материалов - сообщения, направленные советскому руководству страны из различных городов Западной Украины начальником Политического управления Красной армии Львом Мехлисом.
"Украинское население встречает нашу армию как подлинных освободителей", - писал Мехлис, отмечая, что передовые части "забрасываются цветами". "Многие плачут от радости", - отмечал он. Местные жители старались отдать красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду, добавлял Мехлис. "Крестьяне западной Украины приветствуют наши части, как освободителей от польских панов, и просят не пускать немцев", - сообщал начальник Политуправления РККА.
В своих сообщениях Мехлис поднимал вопрос о необходимости срочно наладить нормальную жизнь, снабжение городов топливом и продовольствием, недостаток которых имел место при польской власти. "В городах нет соли, спичек, керосина, хлеба", - докладывал Мехлис.
Польский поход Красной армии - комплекс политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, осуществленных с 17 сентября по 12 октября 1939 года.
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Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение германских войск на восток Польши создавало угрозу входа армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. Советское руководство располагало сведениями о том, что на оккупированной территории германские власти планируют создать марионеточное западно-украинское государство с центром во Львове, правительство которого со временем должно будет выступить с призывом объединения под своей властью всей Украины, что даст Германии повод для объявления войны СССР. Было известно и о том, что на прибалтийском направлении Германия намерена оккупировать территорию Литвы и часть территории Латвии до северной границы бывшей Курляндии, значительно приблизившись тем самым к Москве и Ленинграду.
В этих условиях, исходя из того, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать и прекратили действие договоры, заключенные между СССР и Польшей, советское руководство приняло решение о проведении частями Красной армии операции, призванной защитить жизнь и имущество украинцев и белорусов, проживающих в восточных областях распавшегося польского государства.
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80 лет с начала Второй мировой войныВторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФПольшаСССРБезопасность
Популярные комментарии
Не надо лезть в архивы, чтобы знать простую вещь - для советского государства ВСЕ страны являлись врагами, и чтобы эта угроза перестала существовать, должны были перестать существовать ВСЕ страны (капиталистические) и слиться в одно государство под названием СССР. Об этом открыто говорил Сталин (вспомним его рассуждения "что есть частичная и полная победа социализма") и всё его коммунистическое окружение! Поэтому для СССР все страны, которые ещё не захвачены (включены в "братскую семью народов") являлись потенциальными врагами. Чего тут "секретного"?
9 сентября, 04:34
Eugene Shilkin
574002125
Я так понимаю, "дизлайки" ставят те, кто никогда в жизни не читал что писал товарищ Сталин о "полной победе социализма"? Нет, я не в обиде))) Просто уровень безграмотности и не знания истории наших граждан налицо.
9 сентября, 05:23
Eugene Shilkin
673010101
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