Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ на своем сайте открыло мультимедийный раздел "Хрупкий мир на пороге войны", в котором представлены уникальные рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.

"Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны. Материалы мультимедийного раздела позволят посетителям составить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения", - говорится в сообщении военного ведомства.



"Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отмечает МО РФ.

В числе публикуемых материалов приводится описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году. Показания немецкого генерала свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении поляков, описываются напряженный ход сражений за Варшаву и крепость Модлин.

Польская угроза

Среди других рассекреченных материалов - служебная записка начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову от 24 марта 1938 года. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

Из документа следует, что Польша рассматривалась советскими военными специалистами в качестве одной из основных угроз СССР перед Второй мировой войной. Минобороны отмечает, что степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что "Шапошников не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а пишет 31-страничную докладную самостоятельно".

Как отмечал Шапошников, "Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии-Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов, и на востоке против Японии".

Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов. Для сопоставления, нарком обороны Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна

Встречали с цветами

Документы Минобороны также рассказывают о том, как жители Западной Украины с цветами в руках и со слезами радости на глазах встречали в сентябре 1939 года советские войска, освободившие их в ходе Польского похода от угнетения со стороны поляков.

В числе этих материалов - сообщения, направленные советскому руководству страны из различных городов Западной Украины начальником Политического управления Красной армии Львом Мехлисом.

"Украинское население встречает нашу армию как подлинных освободителей", - писал Мехлис, отмечая, что передовые части "забрасываются цветами". "Многие плачут от радости", - отмечал он. Местные жители старались отдать красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду, добавлял Мехлис. "Крестьяне западной Украины приветствуют наши части, как освободителей от польских панов, и просят не пускать немцев", - сообщал начальник Политуправления РККА.

В своих сообщениях Мехлис поднимал вопрос о необходимости срочно наладить нормальную жизнь, снабжение городов топливом и продовольствием, недостаток которых имел место при польской власти. "В городах нет соли, спичек, керосина, хлеба", - докладывал Мехлис.

Польский поход Красной армии - комплекс политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, осуществленных с 17 сентября по 12 октября 1939 года.

Первого сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Быстрое продвижение германских войск на восток Польши создавало угрозу входа армий вермахта к границе с СССР в непосредственной близости от Минска и Киева. Советское руководство располагало сведениями о том, что на оккупированной территории германские власти планируют создать марионеточное западно-украинское государство с центром во Львове, правительство которого со временем должно будет выступить с призывом объединения под своей властью всей Украины, что даст Германии повод для объявления войны СССР. Было известно и о том, что на прибалтийском направлении Германия намерена оккупировать территорию Литвы и часть территории Латвии до северной границы бывшей Курляндии, значительно приблизившись тем самым к Москве и Ленинграду.