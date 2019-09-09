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РИА Новости

В правительстве Боливии рассказали о восстановлении амазонских лесов

03:19 09.09.2019
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© Depositphotos / perszing1982Амазонские тропические леса
Амазонские тропические леса
© Depositphotos / perszing1982
Амазонские тропические леса
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сен – РИА Новости. Восстановление амазонских лесов зависит от размера причиненного ущерба, возможно, что некоторым участкам помочь почти не удастся, считает замминистра окружающей среды Боливии Синтия Сильва Матурана.
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются уже больше месяца и вызвали громкую реакцию международного сообщества. На прошлой неделе руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама провели саммит о судьбе региона и подписали так называемый "Летисийский пакт" - итоговый документ, определяющий будущее взаимодействие государств в защите амазонских лесов.
"Все зависит от величины причиненного ущерба. Многие виды растений и деревьев Амазонии любят солнце, поэтому если пострадавший от огня участок относительно изолирован и окружен лесом, то есть образуется поляна в лесу, эта территория может восстановиться достаточно быстро – семена хорошо приживаются на таких участках", - заявила РИА Новости замминистра.
"Если же пострадала очень большая поверхность, восстановить лес почти невозможно, потребуется огромная работа. Можно как-то помочь, но вы не сможете восстановить лес, сажая растения. Вот почему так важно как можно быстрее взять под контроль ситуацию, чтобы пострадавшие участки были окружены лесом", - отметила она.
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По ее словам, чтобы противостоять подобным ситуациям в будущем очень важно, чтобы в регионе Амазонки все страны имели одинаковый уровень ответственности в отношении лесов. "Если есть страна, где амазонские леса занимают гигантскую территорию, если там случаются пожары, и если на них не обращают внимания, если нет твердой политики контроля за этими пожарами, то ситуация очень тяжелая", - полагает замминистра.
"Очень важно, чтобы все страны несли ответственность за нашу Амазонию и справились с этой задачей как можно лучше… Мне кажется, что (нужен) альянс с учетом уважения национальных суверенитетов, альянс по обмену возможностями, обмену технологиями", - подчеркнула она.
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