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РИА Новости

Россияне предпочитают сберегать деньги, показал опрос

03:13 09.09.2019 (обновлено: 11:08 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти две трети россиян считают, что в настоящее время лучше сберегать средства, чем тратить, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить, 23% граждан придерживаются обратного мнения. Помимо этого, больше половины респондентов (55%) полагают, что сейчас скорее плохое время для крупных покупок, 28% думают, что хорошее.
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Отмечается, что 47% опрошенных сейчас предпочитают свободные деньги класть в банк, а 32% считают, что, если они там лежат, то их оттуда лучше забрать.
В рублях хранят свои сбережения 63% россиян, в долларах — 5%, в евро — 3%, еще 2% респондентов хранят средства в другой валюте, а почти треть (33%) граждан ответили, что у них нет сбережений.
По результатам исследования, почти половина опрошенных (46%) не следят за курсом доллара к рублю, 40% иногда следят, 14% делают это регулярно.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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