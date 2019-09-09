Число погибших при атаках боевиков в Буркина-Фасо возросло до 29 человек

Ранее сообщалось, что в результате двух атак боевиков погибли более 20 человек. Первой атакой стал подрыв автомобиля на самодельном взрывном устройстве. Вторая атака произошла в 50 километрах от первой, боевики убили водителей трехколесных велосипедов, перевозивших продукты.

По данным портала, правительство сообщило, что в ходе первой атаки погибли 15 человек, шестеро пострадали. Вторая атака унесла жизни еще 14 человек. Отмечается, что все пострадавшие были направлены в больницы.