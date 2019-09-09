Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до "цифрового" уровня

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Боевой вертолет Ми-24 модернизирован до уровня Ми-24П-1М и стал "реально цифровым", скоро он вернется в летную часть для проведения испытаний, сообщил РИА Новости представитель концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Минобороны России нам определило техническое задание, и по этому техзаданию мы сделали первый экземпляр Ми-24П-1М. Мы забрали его из летной военной части и возвращаем обратно в модернизированном варианте", — сказал Михеев.

По его словам, после модернизации вертолет Ми-24П-1М стал "реально цифровым": заменено 90% бортового радиоэлектронного оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", — сказал Михеев.