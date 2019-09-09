В Японии из-за тайфуна 20 раненых, около 930 тысяч жилищ остались без света

ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Около 930 тысяч жилищ остались временно без электричества из-за мощного тайфуна "Факсай", который минувшей ночью накрыл Токио, сообщила энергетическая компания Около 930 тысяч жилищ остались временно без электричества из-за мощного тайфуна "Факсай", который минувшей ночью накрыл Токио, сообщила энергетическая компания TEPCO

Пострадали по меньшей мере 20 человек в соседней с Токио префектуре Тиба, где сильные дожди вызвали также оползень. В японской столице в понедельник отменены занятия в школах, хотя ветер уже стих и восстанавливается движение транспорта.

К рассвету 15-й по счету в этом году тайфун "Факсай" двигался со скоростью 25 километров в час в районе города Нарита, где расположен главный международный аэропорт Токио.

Из-за тайфуна, подошедшего к Токио с южной стороны Тихого океана, было отменено около сотни авиарейсов.

По данным телеканала NHK, в некоторых районах в домах ветром были выбиты стекла, повалены строительные леса и деревья.