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РИА Новости

В Японии из-за тайфуна 20 раненых, около 930 тысяч жилищ остались без света

02:53 09.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаЛиквидация последствий тайфуна "Джеби" в Осаке, Япония
Ликвидация последствий тайфуна Джеби в Осаке, Япония
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Ликвидация последствий тайфуна "Джеби" в Осаке, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Около 930 тысяч жилищ остались временно без электричества из-за мощного тайфуна "Факсай", который минувшей ночью накрыл Токио, сообщила энергетическая компания TEPCO.
Пострадали по меньшей мере 20 человек в соседней с Токио префектуре Тиба, где сильные дожди вызвали также оползень. В японской столице в понедельник отменены занятия в школах, хотя ветер уже стих и восстанавливается движение транспорта.
К рассвету 15-й по счету в этом году тайфун "Факсай" двигался со скоростью 25 километров в час в районе города Нарита, где расположен главный международный аэропорт Токио.
Из-за тайфуна, подошедшего к Токио с южной стороны Тихого океана, было отменено около сотни авиарейсов.
По данным телеканала NHK, в некоторых районах в домах ветром были выбиты стекла, повалены строительные леса и деревья.
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Как сообщило главное метеорологическое агентство Японии, давление в центре тайфуна, составило 960 гектопаскалей (720 миллиметров ртутного столба). Скорость ветра в порывах достигала 216 километров в час. Тайфун "Факсай" движется в сторону Тихого океана к северо-востоку от Японии.
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