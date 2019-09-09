Текслер набирает 70,13% на выборах главы Челябинской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона с 70,13% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,33% протоколов.

Самовыдвиженец Текслер набирает 70,13% голосов, Константин Нациевский от КПРФ - 11,86%, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,87%, Сергей Смышляев от "Родины" - 3,09%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 2,78%.

По последней информации облизбиркома, явка избирателей в Челябинской области за 30 минут до закрытия избирательных участков составила 42,35%.