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РИА Новости
Единый день голосования

ЛДПР набрала 56,12% голосов на выборах в думу Хабаровского края

02:28 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР набирает 56,12% на выборах в законодательную думу Хабаровского края после подсчета всех голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 100% протоколов, ЛДПР набирает 56,12% голосов, КПРФ - 17,24%, "Единая Россия" - 12,51%, "Справедливая Россия" - 3,53%, "Коммунисты России" - 3,43%, "Партия Роста" - 1,74%, "Родина" - 1,69%.
В крае работали более 780 избирательных участков. На 18.00 (11.00 мск) явка составила 30,64%. Выборы проходили в условиях наводнения и тайфуна.
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Единый день голосованияЦИК РФЛДПРРоссияХабаровский крайПолитика
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