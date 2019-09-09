ЛДПР набрала 56,12% голосов на выборах в думу Хабаровского края

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР набирает 56,12% на выборах в законодательную думу Хабаровского края после подсчета всех голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 100% протоколов, ЛДПР набирает 56,12% голосов, КПРФ - 17,24%, "Единая Россия" - 12,51%, "Справедливая Россия" - 3,53%, "Коммунисты России" - 3,43%, "Партия Роста" - 1,74%, "Родина" - 1,69%.
В крае работали более 780 избирательных участков. На 18.00 (11.00 мск) явка составила 30,64%. Выборы проходили в условиях наводнения и тайфуна.