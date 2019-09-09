В Словакии женщина "заминировала" дом президента

ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Полиция в Словакии получила в воскресенье сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложено взрывное устройство, угроза оказалась ложной, сообщает президиум полиции.
"Сегодня вечером аноним сообщил на телефонную линию 158 о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой", - говорится в сообщении на сайте.
"Полиция приняла все необходимые экстренные меры, которые не подтвердили наличия бомбы в названном месте. Полиция также задержала сообщившую о бомбе женщину, которая оказалась пациентом психиатрической лечебницы", - сообщили правоохранители.