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РИА Новости

В Словакии женщина "заминировала" дом президента

02:27 09.09.2019 (обновлено: 09:40 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Словакии Зузана Чапутова
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Полиция в Словакии получила в воскресенье сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложено взрывное устройство, угроза оказалась ложной, сообщает президиум полиции.
"Сегодня вечером аноним сообщил на телефонную линию 158 о закладке взрывного устройства у дома президента республики Зузаны Чапутовой", - говорится в сообщении на сайте.
"Полиция приняла все необходимые экстренные меры, которые не подтвердили наличия бомбы в названном месте. Полиция также задержала сообщившую о бомбе женщину, которая оказалась пациентом психиатрической лечебницы", - сообщили правоохранители.
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