Выборы в СЗФО прошли открыто, без существенных нарушений, заявил Гуцан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Выборы в единый день голосования в регионах Северо-Запада прошли открыто, без существенных нарушений, считает полномочный представитель президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.

"В целом можно подвести итог и резюмировать, что выборы Северо-Западного федерального округа осуществлены без существенных нарушений действующего избирательного законодательства, прошли они открыто. Все желающие избиратели могли принять участие. На сегодня минимальное количество жалоб поступило в избирательные комиссии", - сказал он журналистам.

"Я с полной уверенностью могу сказать, что выборы по Северо-Западному федеральному округу в единый день голосования состоялись", - добавил Гуцан.

По его словам, на прошедших выборах многие сообщения о нарушениях оказались фейковыми. "В сети интернет ресурсы зачастую пестрят информацией, о которой можно говорить только как о фейке… Это как раз свидетельство того, что нарушений нет, не о чем говорить, и приходится просто выдумывать. Это все направлено в первую очередь на дискредитацию выборов и итогов проведенных выборов", - сказал он.

"Но в принципе, положа руку на сердце, можно сказать, что существенные нарушения, которые могли бы повлиять на итоги выборов в ходе этой избирательной кампании на территории Северо-Западного федерального округа, в том числе в ходе выборов губернатора Санкт-Петербурга и выборов депутатов городских муниципальных образований в Санкт-Петербурге, не имели места", - добавил Гуцан.