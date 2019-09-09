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РИА Новости
Единый день голосования

Выборы в СЗФО прошли открыто, без существенных нарушений, заявил Гуцан

02:22 09.09.2019
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© Фото : Прокуратура Калининградской областиПолпред СЗФО Александр Гуцан
Полпред СЗФО Александр Гуцан
© Фото : Прокуратура Калининградской области
Полпред СЗФО Александр Гуцан. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Выборы в единый день голосования в регионах Северо-Запада прошли открыто, без существенных нарушений, считает полномочный представитель президента РФ по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан.
"В целом можно подвести итог и резюмировать, что выборы Северо-Западного федерального округа осуществлены без существенных нарушений действующего избирательного законодательства, прошли они открыто. Все желающие избиратели могли принять участие. На сегодня минимальное количество жалоб поступило в избирательные комиссии", - сказал он журналистам.
"Я с полной уверенностью могу сказать, что выборы по Северо-Западному федеральному округу в единый день голосования состоялись", - добавил Гуцан.
По его словам, на прошедших выборах многие сообщения о нарушениях оказались фейковыми. "В сети интернет ресурсы зачастую пестрят информацией, о которой можно говорить только как о фейке… Это как раз свидетельство того, что нарушений нет, не о чем говорить, и приходится просто выдумывать. Это все направлено в первую очередь на дискредитацию выборов и итогов проведенных выборов", - сказал он.
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"Но в принципе, положа руку на сердце, можно сказать, что существенные нарушения, которые могли бы повлиять на итоги выборов в ходе этой избирательной кампании на территории Северо-Западного федерального округа, в том числе в ходе выборов губернатора Санкт-Петербурга и выборов депутатов городских муниципальных образований в Санкт-Петербурге, не имели места", - добавил Гуцан.
8 сентября в единый день голосования прошли выборы губернатора Санкт-Петербурга, губернаторов Мурманской и Вологодской областей, в ряде регионов прошли муниципальные выборы.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСЗФОАлександр ГуцанРоссияПолитика
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