Глава района в Праге поддержал перевозку памятника маршалу Коневу в Москву

ПРАГА, 8 сен – РИА Новости. Староста (глава) административного района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, Ондржей Коларж, в беседе с журналистами в воскресенье вечером приветствовал предложение дочери маршала о перевозке памятника в Москву.
Дочь маршала Конева, под руководством которого советские войска освободили Прагу 9 мая 1945 года, заявила ранее в армейском еженедельнике "Звезда", что памятник ее отцу необходимо перевезти из Праги в Москву.
"Если это правда, то будем и об этой возможности говорить на заседании руководства районной администрации (12 сентября). Со стороны госпожи Коневой это встречный и мудрый шаг, который ситуацию, конечно, успокоил бы. Жаль, что российская сторона не сделала этого раньше, когда мы ей этот памятник неоднократно предлагали", - сказал Коларж.
Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили красной краской памятник Коневу, отказались очищать его и закрыли строительными лесами и брезентом, которые затем, после протеста общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Этот вопрос обсудят 12 сентября на заседании районного руководства. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района.
По мнению первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, убирать памятник не стоит, но решить его судьбу могут сами жители путем референдума.