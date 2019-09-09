Глава района в Праге поддержал перевозку памятника маршалу Коневу в Москву

"Если это правда, то будем и об этой возможности говорить на заседании руководства районной администрации (12 сентября). Со стороны госпожи Коневой это встречный и мудрый шаг, который ситуацию, конечно, успокоил бы. Жаль, что российская сторона не сделала этого раньше, когда мы ей этот памятник неоднократно предлагали", - сказал Коларж.

Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили красной краской памятник Коневу, отказались очищать его и закрыли строительными лесами и брезентом, которые затем, после протеста общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста Коларж заявил, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Этот вопрос обсудят 12 сентября на заседании районного руководства. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района.