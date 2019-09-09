Кувшинников набирает 62,22% на выборах главы Вологодской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 62,22% на выборах главы региона после подсчета 90,40% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 90,40% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 62,22%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 24,35%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 7,40%, Алексей Рылеев от "Родины" - 1,80%, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" - 1,45%.