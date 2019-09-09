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РИА Новости

Кувшинников набирает 62,22% на выборах главы Вологодской области

02:19 09.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 62,22% на выборах главы региона после подсчета 90,40% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 90,40% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 62,22%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 24,35%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 7,40%, Алексей Рылеев от "Родины" - 1,80%, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" - 1,45%.
Явка избирателей на выборах губернатора Вологодской области на 18.00 составила 33,88%. В регионе работали 968 участков для голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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