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РИА Новости

Квинциния будет оспаривать победу Хаджимбы на выборах президента Абхазии

02:15 09.09.2019 (обновлено: 04:09 09.09.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
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Второй тур президентских выборов в Абхазии
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния будет оспаривать победу на выборах действующего главы государства Рауля Хаджимбы, заявил РИА Новости руководитель штаба Беслан Эшба.
Ранее Хаджимба объявил о своей победе во втором туре выборов. Согласно последним данным, полученным в его штабе, Хаджимба набрал 49,4%, а Квициния - 47,52%.
"Есть проблема с законодательством, где победивший кандидат в президенты должен набрать большинство голосов от пришедших на избирательный участок. Данные, которые сегодня есть, с учётом проголосовавших против всех, не дают такую возможность кандидату в президенты, который занял первое место, быть признанным победителем", - сказал Эшба.
По его словам, сейчас идут консультации с юристами и депутатами, по итогам которых будет сделано официальное заявление.
Он отказался сообщить, какие данные у штаба Квицинии по итогам голосования.
Сам Квициния позднее заявил, что намерен оспаривать результаты выборов. "У нас есть сомнения, что ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом... Если даже ЦИК объявит какие-то результаты, мы это будем оспаривать", - сказал он.
В воскресенье в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий руководитель Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
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