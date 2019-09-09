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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

02:11 09.09.2019 (обновлено: 06:44 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
Выборы в Мосгордуму прошли воскресенье.

"В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные", - написал мэр в твиттере.

Собянин отметил, что дума стала политически более разноплановой, что "будет на пользу городскому парламенту", в парламенте появились представители от партий "Яблоко" и "Справедливая Россия".
"Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", - заключил Собянин.
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в столичный парламент также проходят "эсеры" и "Яблоко".
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Обсудить 57
Выборы в МосгордумуМосковская городская думаСергей СобянинОбщество
Популярные комментарии
А что хорошего что в мосгордуму попадут партии от яблока.Они будут тормозить развитие проектов по указке из Вашингтона.
9 сентября, 03:36
sstry1967
69613078
А если бы всех кандидатов пропустили на выборы, результат был тот же! Так ради чего весь этот кипиш с митингами?
9 сентября, 05:09
Паша Банников
36214063
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