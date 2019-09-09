Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
Выборы в Мосгордуму прошли воскресенье.
"В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные", - написал мэр в твиттере.
Собянин отметил, что дума стала политически более разноплановой, что "будет на пользу городскому парламенту", в парламенте появились представители от партий "Яблоко" и "Справедливая Россия".
"Поздравляю всех избранных депутатов. Надеюсь, на конструктивную работу на благо нашего любимого города и москвичей", - заключил Собянин.
По последним данным Мосгоризбиркома, самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в столичный парламент также проходят "эсеры" и "Яблоко".
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019