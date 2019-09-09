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РИА Новости

Пользователи "Википедии" столкнулись со сбоями в работе сервиса

02:09 09.09.2019
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CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пользователи "Википедии" жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой в работе сервиса произошел в понедельник в 01.00 мск, об этом свидетельствуют сообщения пользователей. О проблемах сообщают пользователи из России, Нидерландов, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Израиля, США и ряда других стран.
По данным Downdetector, 80% пользователей жалуются на проблемы с работой сайта, 20% испытывают проблемы со входом в систему.
Это не первый сбой в работе "Википедии" за последние дни. В пятницу сообщалось, что пользователи "Википедии" из России, США, Мексики, Израиля, ОАЭ, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Белоруссии, Украины и других европейских стран столкнулись со сбоями в работе сервиса.
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Интернет-энциклопедия: тайны ВикипедииКто редактирует Википедию и как опубликовать там свою статью, рассказали в эфире радио Sputnik исполнительный директор "Викимедиа РУ" Станислав Козловский и редактор Википедии Дмитрий Рожков.
"Википедия" - общедоступная многоязычная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта - американская некоммерческая организация "Фонд Викимедиа", имеющая 39 региональных представительств.
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