Самовыдвиженцы занимают 24 места в Мосгордуме после обработки 66,57%

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в городской парламент также проходят СР и "Яблоко", следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 66,57% протоколов.
По этим данным, явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,51%.
СР лидирует в четырех округах.
"Яблоко" получает три кресла. В частности, один из мандатов выигрывает Сергей Митрохин.
По итогам прошлых выборов в Мосгордуму (2014), явка составила 21,04%, большинство мест получила ЕР 28 мандатов, КПРФ - пять кресел, ЛДПР и "Родина" - по одному, кроме того прошли десять самовыдвиженцев.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019