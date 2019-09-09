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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Самовыдвиженцы занимают 24 места в Мосгордуме после обработки 66,57%

01:59 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в городской парламент также проходят СР и "Яблоко", следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 66,57% протоколов.
По этим данным, явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,51%.
СР лидирует в четырех округах.
"Яблоко" получает три кресла. В частности, один из мандатов выигрывает Сергей Митрохин.
По итогам прошлых выборов в Мосгордуму (2014), явка составила 21,04%, большинство мест получила ЕР 28 мандатов, КПРФ - пять кресел, ЛДПР и "Родина" - по одному, кроме того прошли десять самовыдвиженцев.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуСергей МитрохинЕдиная РоссияМоскваРоссияПолитика
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