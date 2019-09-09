Самовыдвиженцы занимают 24 места в Мосгордуме после обработки 66,57%

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Самовыдвиженцы получают 24 места в Мосгордуме, КПРФ - 14 кресел, в городской парламент также проходят СР и "Яблоко", следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 66,57% протоколов.

По этим данным, явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,51%.

СР лидирует в четырех округах.

"Яблоко" получает три кресла. В частности, один из мандатов выигрывает Сергей Митрохин.