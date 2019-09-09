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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов в Туве

01:57 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила разобраться в ситуации в Туве, где, как сообщается, наблюдатели от ЛДПР мешают участковым избирательным комиссиям подсчитывать голоса после завершения выборов.
"Мне поступают жалобы от участковых избирательных комиссий. Передо мной лежит мое письмо на имя прокурора республики: наблюдатель от ЛДПР препятствует осуществлению участковыми избирательными комиссиями их законных действий по подсчету голосов. На сейчас у меня таких девять участков", - сказал представитель республиканской избирательной комиссии во время прямого включения в ЦИК РФ.
Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил на своей странице в Facebook, что в субботу на границе Красноярского края и Тувы произошло нападение на автобус, где находились журналисты и наблюдатели, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили транспортное средство.
Представитель избиркома Тувы отметил, что наблюдатели от ЛДПР, которые, как сообщается, мешают подсчитывать голоса, также приехали из Красноярска. "Во главе них находится депутат Госдумы господин Натаров, который всеми этими действиями руководит, поэтому все жалобы поступают, они от партии ЛДПР. Мое мнение, что все наблюдатели должны помогать избирательному процессу, а здесь у меня картина какая-то противоречивая", - добавил представитель избиркома.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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"Вообще, тут надо разобраться, поскольку я получаю каждый день от господина (главы ЛДПР Владимира) Жириновского по несколько телеграмм. Я срочно прошу направить ему ответную телеграмму, на каком основании, нет ли злоупотребления служебным положением: если за счет партии, это одно дело, пусть едут, а если за счет денег Государственной Думы, то это безобразие – лишить зарплаты. И так далее. Жестко привлекайте правоохранительные органы, чтобы неповадно было. Нужно обеспечивать права избирателей, а не мешать избирательному процессу", - заявила в свою очередь Памфилова.
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФКалмыкияРоссияПолитика
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