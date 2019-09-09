Памфилова поручила разобраться с препятствиями подсчету голосов в Туве

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила разобраться в ситуации в Туве, где, как сообщается, наблюдатели от ЛДПР мешают участковым избирательным комиссиям подсчитывать голоса после завершения выборов.

"Мне поступают жалобы от участковых избирательных комиссий. Передо мной лежит мое письмо на имя прокурора республики: наблюдатель от ЛДПР препятствует осуществлению участковыми избирательными комиссиями их законных действий по подсчету голосов. На сейчас у меня таких девять участков", - сказал представитель республиканской избирательной комиссии во время прямого включения в ЦИК РФ.

Ранее депутат Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергей Натаров сообщил на своей странице в Facebook, что в субботу на границе Красноярского края и Тувы произошло нападение на автобус, где находились журналисты и наблюдатели, неизвестные на лошадях прострелили колеса и повредили транспортное средство.

Представитель избиркома Тувы отметил, что наблюдатели от ЛДПР, которые, как сообщается, мешают подсчитывать голоса, также приехали из Красноярска. "Во главе них находится депутат Госдумы господин Натаров, который всеми этими действиями руководит, поэтому все жалобы поступают, они от партии ЛДПР. Мое мнение, что все наблюдатели должны помогать избирательному процессу, а здесь у меня картина какая-то противоречивая", - добавил представитель избиркома.