Кувшинников набирает 63,21% на выборах главы Вологодской области

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников набирает 63,21% на выборах главы региона после подсчета 81,73% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 81,73% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 63,21%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 23,73%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 7,15%, Алексей Рылеев от "Родины" - 1,72%, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс" - 1,42%.