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РИА Новости
Единый день голосования

Артамонов после выборов проанализирует важность плотной работы с населением

01:23 09.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Лидирующий на выборах главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов планирует проанализировать на примере других регионов, что важнее – полноценная избирательная кампания, при которой для жителей делается меньше, или отсутствие кампании, но плотная работа с населением.
Артамонов лидирует на выборах главы региона с 65,98% голосов после обработки 70,36% протоколов. В ходе пресс-конференции Артамонов признался журналистам, что его команда не вела полноценную избирательную кампанию.
"У нас же ее (избирательной кампании - ред.) толком не было. Для меня интересно что: сравнить субъекты, в которых избирательная кампания была полноценной и полномасштабной, но для людей было сделано меньше, - там и результат больше. И там, где мы уже достаточно много сделали до избирательной кампании - у нас чуть ниже результат, чем в некоторых других субъектах. Это пища для размышления", - сказал Артамонов.
Журналисты также спросили врио, будет ли он предлагать работу в администрации своим соперникам по выборам, из которых некоторые заявили, что примут предложение, если оно поступит. Артамонов дал понять, что такие вопросы в его команде решаются коллективно, и вопрос будет решаться, не исходя от его личного отношения к тому или иному кандидату.
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
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Выборы главы администрации Липецкой области прошли в воскресенье, 8 сентября. На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио главы администрации области Игорь Артамонов - от "Единой России", Сергей Токарев - от КПРФ, Лариса Ксенофонтова - от "Справедливой России", от "Патриотов России" - Андрей Григорьев и от партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
В списках избирателей в Липецкой области значится более 930 тысяч человека. В области - 879 избирательных участков и 14 временных - в больницах.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияИгорь АртамоновЛипецкая областьРоссияПолитика
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