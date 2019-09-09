Французский эксперт оценил проведение выборов в Вологодской области

"Я посетил сегодня три избирательных участка и был поражен тем, что большинство работающих там - женщины... Как мне кажется, сегодня на избирательных участках атмосфера была очень доброжелательной, люди улыбались, радовались. Что очень важно - каждый мог выразить мнение, которое отличалось от мнения большинства, и это было в порядке вещей", - сказал он, выступая во время "Ночи выборов - 2019".