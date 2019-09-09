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РИА Новости
Единый день голосования

Французский эксперт оценил проведение выборов в Вологодской области

01:13 09.09.2019 (обновлено: 13:30 09.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Почетный сенатор Французской Республики, председатель Общества мушкетеров Арманьяка Амери де Монтескьё д'Артаньян назвал отличным проведение выборов в Вологодской области.
Д'Артаньян работал международным наблюдателем на выборах губернатора в Вологодской области.
"Я посетил сегодня три избирательных участка и был поражен тем, что большинство работающих там - женщины... Как мне кажется, сегодня на избирательных участках атмосфера была очень доброжелательной, люди улыбались, радовались. Что очень важно - каждый мог выразить мнение, которое отличалось от мнения большинства, и это было в порядке вещей", - сказал он, выступая во время "Ночи выборов - 2019".
Ранее в разговоре с журналистами на вопрос о прозрачности выборов он ответил, что на участках, где он присутствовал, все прошло без проблем.
"Я не могу говорить о всей России. Это очень большая страна. Но я посетил три избирательных участка и мне показалось, что все было отлично", - отметил он.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВолгоградская областьПолитика
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