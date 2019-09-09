В ПНС Ливии заявили, что силы Хафтара терпят поражение под Триполи

КАИР, 9 сен - РИА Новости. Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.

"Силы правительства национального согласия продвигаются по всем направлениям к югу от Триполи при поддержке ливийских ВВС, в соответствии с подготовленным военным планом", - заявил спикер.

Кануну также утверждает, что "войска Хафтара терпят полное поражение", несмотря на сделанные ранее его командующими заявления о скором решительном штурме ливийской столицы.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.