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РИА Новости

В ПНС Ливии заявили, что силы Хафтара терпят поражение под Триполи

00:21 09.09.2019 (обновлено: 07:23 09.09.2019)
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
© ESAM OMRAN AL-FETORI
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии ведут наступательные операции к югу от Триполи, силы Халифы Хафтара терпят поражение, заявил РИА Новости представитель вооруженных сил кабмина на западе страны Мухаммад Кануну.
"Силы правительства национального согласия продвигаются по всем направлениям к югу от Триполи при поддержке ливийских ВВС, в соответствии с подготовленным военным планом", - заявил спикер.
Кануну также утверждает, что "войска Хафтара терпят полное поражение", несмотря на сделанные ранее его командующими заявления о скором решительном штурме ливийской столицы.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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