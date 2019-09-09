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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны

00:08 09.09.2019 (обновлено: 11:10 09.09.2019)
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© РИА Новости / Снимок с экранаУлицы Варшавы в огне. Кадр из фильма "Обыкновенный фашизм"
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
© РИА Новости / Снимок с экрана
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило уникальные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны, в которых, в частности, говорится об угрозе со стороны Польши.
Материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе "Хрупкий мир на пороге войны".
Как отметили в военном ведомстве, рассекреченные данные дают представление о том, "почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения".
Новый раздел, приуроченный к 80-летию подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакта Молотова — Риббентропа) также призван бороться с попытками фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
© Копирайт Минобороны
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© Копирайт Минобороны
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© Копирайт Минобороны
Рассекреченные документы Минобороны (6)
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© Копирайт Минобороны
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© Копирайт Минобороны
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© Копирайт Минобороны
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Среди обнародованных документов — служебная записка начальника Генерального штаба РККА Бориса Шапошникова народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.
Степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что Шапошников не прибегал к помощи секретаря-машинистки, а писал 31-страничную докладную самостоятельно. По мнению советских военных специалистов, наиболее вероятную угрозу для СССР в этот период представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока.
Как отмечал Шапошников, "Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии — Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии".
Из документа следует, что Германия и Польша в канун войны могли вместе выставить более 160 пехотных дивизий, более семи тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов. Для сравнения: нарком обороны Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна выставить 136 дивизий и пять тысяч самолетов.
Сожженное еврейское гетто в Вилиямполе (район Каунаса). 1 августа 1944
1 августа, 00:1880 лет с начала Второй мировой войны
Минобороны рассекретило акт о зверствах литовских карателей в годы войны
В материалах также описываются боевые операции 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году. Автор документов — военнопленный генерал-лейтенант бывшей немецкой армии Герман Бёме, занимавшим в период описанных боевых действий должность начальника оперативного отдела подразделения.
Он детально описывает, как тайно, под видом учений, немецкие войска готовились к нападению, а также раскрывает последовательность действий войск корпуса в ходе наступления. При этом его показания свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении поляков. Он также описывает напряженные сражения за Варшаву и крепость Модлин.
Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945-го, последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии — союзника Германии.
В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 стран, а также в водах нескольких морей и океанов. Погибли более 55 миллионов человек, из них примерно 27 миллионов — граждане Советского Союза.
ИноСМИ. Серьезно
80-летие Второй мировой войны: королевство кривых зеркал в Варшаве
6 сентября, 15:11
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80 лет с начала Второй мировой войныКрасная армия (РККА)Министерство обороны РоссииВторая мировая война (1939-1945)РоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Вторая Мировая началась на год раньше с Мюнхенского сговора и разделом Германией и Польшей Судетской области Чехии.
9 сентября, 00:22
Володиммер Демортов
16900114
Варшавский Договор канул в лету . Хватит прекрывать бывших и пора называть имена существительные своими именами . Польша- фашисты ! Ибо поддерживали и поддерживают эту политику . Второе -во всех агрессивных операциях НАТО присутствоет Польша , в третьих - а на кой нам нужно чтобы посол сидел в Москве ?
9 сентября, 06:41
levshavova53 новожилов владимир степанович .
11220013
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