Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило уникальные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны, в которых, в частности, говорится об угрозе со стороны Польши.

Материалы опубликованы в новом мультимедийном разделе "Хрупкий мир на пороге войны".

Как отметили в военном ведомстве, рассекреченные данные дают представление о том, "почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения".

Новый раздел, приуроченный к 80-летию подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакта Молотова — Риббентропа) также призван бороться с попытками фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

© Копирайт Минобороны 1 из 6 © Копирайт Минобороны © Копирайт Минобороны 2 из 6 © Копирайт Минобороны © Копирайт Минобороны 3 из 6 © Копирайт Минобороны © Копирайт Минобороны 4 из 6 © Копирайт Минобороны © Копирайт Минобороны 5 из 6 © Копирайт Минобороны © Копирайт Минобороны 6 из 6 © Копирайт Минобороны 1 из 6 © Копирайт Минобороны 2 из 6 © Копирайт Минобороны 3 из 6 © Копирайт Минобороны 4 из 6 © Копирайт Минобороны 5 из 6 © Копирайт Минобороны 6 из 6 © Копирайт Минобороны

Среди обнародованных документов — служебная записка начальника Генерального штаба РККА Бориса Шапошникова народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову. В ней содержится оценка военной угрозы, которую могут представлять различные государства как самостоятельно, так и в составе военных союзов и блоков.

Степень важности и секретности документа подчеркивает тот факт, что Шапошников не прибегал к помощи секретаря-машинистки, а писал 31-страничную докладную самостоятельно. По мнению советских военных специалистов, наиболее вероятную угрозу для СССР в этот период представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока.

Как отмечал Шапошников, "Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии — Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии".

Из документа следует, что Германия и Польша в канун войны могли вместе выставить более 160 пехотных дивизий, более семи тысяч танков и 4,5 тысячи самолетов. Для сравнения: нарком обороны Ворошилов на переговорах с английской и французской военными делегациями в мае 1939 года сообщил, что Москва способна выставить 136 дивизий и пять тысяч самолетов.

В материалах также описываются боевые операции 2-го германского армейского корпуса во время наступления на Польшу в 1939 году. Автор документов — военнопленный генерал-лейтенант бывшей немецкой армии Герман Бёме, занимавшим в период описанных боевых действий должность начальника оперативного отдела подразделения.

Он детально описывает, как тайно, под видом учений, немецкие войска готовились к нападению, а также раскрывает последовательность действий войск корпуса в ходе наступления. При этом его показания свидетельствуют об ожесточенном сопротивлении поляков. Он также описывает напряженные сражения за Варшаву и крепость Модлин.

Вторая мировая война продолжалась шесть лет с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945-го, последние бои велись на Дальнем Востоке. Второго сентября 1945 года на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии — союзника Германии.

В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 стран, а также в водах нескольких морей и океанов. Погибли более 55 миллионов человек, из них примерно 27 миллионов — граждане Советского Союза.