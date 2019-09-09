Каждый пятый гость отеля — вор? Как гостиницы борются с несунами

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Одна ручка или десять телевизоров, полотенца, шторы, даже тумбочка и массажный стол — отельеров сложно удивить тем, что гости порой увозят с собой на память. Вполне легальные сувениры — шампунь, гель для душа, одноразовые тапочки, ручки и блокноты — служат неплохой рекламой. Тем не менее отелям приходится искать способы снижения трат на "расходники" и ущерба от воровства. О том, что можно увезти из гостиничного номера, а что нет, и как к этому относятся отельеры, — в материале РИА Новости.

Ручка против телевизоров

"Была одна история. В американскую гостиничную сеть пришло письмо с миллионом извинений. Гость случайно забрал из номера ручку и чувствовал себя вором, — рассказывает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. — У сотрудников гостиницы письмо вызвало смех сквозь слезы: за год из отеля вынесли десять телевизоров".

Эксперты уточняют: ручка — сувенир абсолютно легальный. Как и другие канцтовары, чай, сладости, подарки от отеля, одноразовые тапочки, шампуни, гели для душа, кремы.

Правда, недавно гостиничная сеть Mariott сообщила, что отказывается от одноразовых пузырьков с гелями, шампунями и кондиционерами в пользу более емких диспенсеров с дозаторами. Подсчитали, что это избавит мусорные свалки от 500 миллионов крошечных бутылочек в год.

Экономия — 30 процентов?

"Я думаю, это поможет и сократить расходы на такую косметику — до 30 процентов", — говорит Вадим Прасов.

"Одноразовую косметику гости часто увозят с собой: коллекционируют, забирают на память, — поясняет исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец. — Туристы порой берут такие флакончики, даже не воспользовавшись ими, особенно если они брендированные — с названием отеля или известных косметических фирм".

Правда, сотрудники одного из сервисов бронирования припомнили, как гости переливали гель для душа из диспенсеров в пластиковые бутылки, — он был качественный и дорогой.

Саше никому не нужны

"Бюджет косметики зависит от категории гостиницы. В каких-то используют бутылочки с логотипом отеля, в каких-то — известные косметические бренды, — уточняет вице-президент ФРИО. — Есть демократичные отели, которые выбирают саше. На мой взгляд, это неудобный формат: объем слишком мал, да и разрывать пакетик мокрыми руками неудобно". Поэтому и забирают на память одноразовую косметику обычно в дорогих гостиницах.

Туристке из Москвы Инге Балаевой в одной гостинице в Подмосковье выдали горсть таких саше с шампунем вместо мыла. "Руки мыть было невозможно, но, как выяснилось, мыло закончилось, — пояснила она. — Ни пользоваться, ни забрать это в качестве сувенира не хотелось".

Отельеры отмечают, что одноразовые флакончики, ручки и блокноты с логотипами — неплохая реклама. Кто-нибудь увидит у туриста вещь с ярким логотипом и заинтересуется, откуда она. Кстати, по словам экспертов, из отелей, в которых туристам не понравилось, легальные сувениры на память забирают редко.

Четырнадцать рулонов туалетной бумаги

"По данным нашего опроса, 20 процентов туристов признались, что когда-либо забирали из отеля не принадлежащую им вещь без спроса, — рассказывает CEO сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru Феликс Шпильман. — Полотенца и халаты, кофемашины и чайники, чашки и пепельницы, журналы и книги, зонтики, постельное белье и шторы, мебель и ковровое покрытие, декор интерьера и произведения искусства — все это уносить нельзя". Не стоит поступать и так, как один гость в европейском отеле, который забрал из номера кожаную папку, а взамен оставил свою пластиковую.

На первом месте по пропажам — полотенца, пользуется спросом посуда, фонари, канцтовары, халаты, увозят зонты, устройства синхронного перевода, пульты от кондиционеров и телевизоров. Некоторые туристы коллекционируют пластиковые карты-ключи и таблички do not disturb.

В 2017 году СМИ сообщили, что российские туристы попытались вынести из турецкого отеля два чемодана добра, в том числе 14 рулонов туалетной бумаги и даже вырванные с корнем в саду гостиницы цветы. Этим летом отличились индийцы. Из индонезийского отеля они решили увезти не только гостиничные полотенца, вешалки и фены, но и традиционный для Бали набор плетеных аксессуаров и корзинок.

Гроза отелей — спортсмены и отвертки

Директор по развитию Независимого гостиничного альянса Константин Артемьев вспоминает, что как-то случайно (!) увезли профессиональный массажный стол из спа-салона в отеле. "Спортивная команда перепутала его со своим", — уточняет он.

Гостей, которые путешествуют с отвертками, могут интересовать датчики дыма, поскольку курение в номерах запрещено.

"Была у меня замечательная история в очереди регистрации на рейс. Бабушку, которая стояла за мной, начали доставать представители турфирмы, — рассказывает путешественник Вячеслав Алкопона. — Оказалось, она в отеле разобрала тумбочку и забрала ее в багаж! Тумбочку! Уж очень ей приглянулась, а в чемодане случайно оказалась отвертка. Бабушка тумбочку вернула. С тех пор не удивляюсь ничему".

Тюрьма, кома и смерть

Отслеживают гостей-воришек с помощью видеокамер, а также RFID-чипов, вшиваемых во все подряд — от простыней, полотенец, штор до салфеток для лица. Пометить можно даже пульты дистанционного управления, лампы и подушки. Когда система только внедрялась, эксперты приводили в пример отель в Гонолулу, который таким образом менее чем за год сэкономил почти 15 тысяч долларов.

Кстати, все вороватые гости отделались легким испугом, возвратом вещей и, возможно, компенсацией материального вреда. "Как правило, гостя вежливо просят вернуть чужое имущество или предлагают купить такую же вещь на ресепшн, — говорит Феликс Шпильман. — В особо серьезных ситуациях отель обращается в полицию. Если пропажа обнаружена после выселения гостя, гостиница может списать деньги с его банковской карты".