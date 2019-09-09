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РИА Новости
Туризм

Каждый пятый гость отеля — вор? Как гостиницы борются с несунами

08:00 09.09.2019 (обновлено: 08:08 09.09.2019)
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© Depositphotos / tanitueДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом
© Depositphotos / tanitue
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Одна ручка или десять телевизоров, полотенца, шторы, даже тумбочка и массажный стол — отельеров сложно удивить тем, что гости порой увозят с собой на память. Вполне легальные сувениры — шампунь, гель для душа, одноразовые тапочки, ручки и блокноты — служат неплохой рекламой. Тем не менее отелям приходится искать способы снижения трат на "расходники" и ущерба от воровства. О том, что можно увезти из гостиничного номера, а что нет, и как к этому относятся отельеры, — в материале РИА Новости.

Ручка против телевизоров

"Была одна история. В американскую гостиничную сеть пришло письмо с миллионом извинений. Гость случайно забрал из номера ручку и чувствовал себя вором, — рассказывает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. — У сотрудников гостиницы письмо вызвало смех сквозь слезы: за год из отеля вынесли десять телевизоров".
Эксперты уточняют: ручка — сувенир абсолютно легальный. Как и другие канцтовары, чай, сладости, подарки от отеля, одноразовые тапочки, шампуни, гели для душа, кремы.
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Правда, недавно гостиничная сеть Mariott сообщила, что отказывается от одноразовых пузырьков с гелями, шампунями и кондиционерами в пользу более емких диспенсеров с дозаторами. Подсчитали, что это избавит мусорные свалки от 500 миллионов крошечных бутылочек в год.

Экономия — 30 процентов?

"Я думаю, это поможет и сократить расходы на такую косметику — до 30 процентов", — говорит Вадим Прасов.
"Одноразовую косметику гости часто увозят с собой: коллекционируют, забирают на память, — поясняет исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец. — Туристы порой берут такие флакончики, даже не воспользовавшись ими, особенно если они брендированные — с названием отеля или известных косметических фирм".
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Правда, сотрудники одного из сервисов бронирования припомнили, как гости переливали гель для душа из диспенсеров в пластиковые бутылки, — он был качественный и дорогой.

Саше никому не нужны

"Бюджет косметики зависит от категории гостиницы. В каких-то используют бутылочки с логотипом отеля, в каких-то — известные косметические бренды, — уточняет вице-президент ФРИО. — Есть демократичные отели, которые выбирают саше. На мой взгляд, это неудобный формат: объем слишком мал, да и разрывать пакетик мокрыми руками неудобно". Поэтому и забирают на память одноразовую косметику обычно в дорогих гостиницах.
Туристке из Москвы Инге Балаевой в одной гостинице в Подмосковье выдали горсть таких саше с шампунем вместо мыла. "Руки мыть было невозможно, но, как выяснилось, мыло закончилось, — пояснила она. — Ни пользоваться, ни забрать это в качестве сувенира не хотелось".
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Отельеры отмечают, что одноразовые флакончики, ручки и блокноты с логотипами — неплохая реклама. Кто-нибудь увидит у туриста вещь с ярким логотипом и заинтересуется, откуда она. Кстати, по словам экспертов, из отелей, в которых туристам не понравилось, легальные сувениры на память забирают редко.

Четырнадцать рулонов туалетной бумаги

"По данным нашего опроса, 20 процентов туристов признались, что когда-либо забирали из отеля не принадлежащую им вещь без спроса, — рассказывает CEO сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru Феликс Шпильман. — Полотенца и халаты, кофемашины и чайники, чашки и пепельницы, журналы и книги, зонтики, постельное белье и шторы, мебель и ковровое покрытие, декор интерьера и произведения искусства — все это уносить нельзя". Не стоит поступать и так, как один гость в европейском отеле, который забрал из номера кожаную папку, а взамен оставил свою пластиковую.
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На первом месте по пропажам — полотенца, пользуется спросом посуда, фонари, канцтовары, халаты, увозят зонты, устройства синхронного перевода, пульты от кондиционеров и телевизоров. Некоторые туристы коллекционируют пластиковые карты-ключи и таблички do not disturb.
В 2017 году СМИ сообщили, что российские туристы попытались вынести из турецкого отеля два чемодана добра, в том числе 14 рулонов туалетной бумаги и даже вырванные с корнем в саду гостиницы цветы. Этим летом отличились индийцы. Из индонезийского отеля они решили увезти не только гостиничные полотенца, вешалки и фены, но и традиционный для Бали набор плетеных аксессуаров и корзинок.

Гроза отелей — спортсмены и отвертки

Директор по развитию Независимого гостиничного альянса Константин Артемьев вспоминает, что как-то случайно (!) увезли профессиональный массажный стол из спа-салона в отеле. "Спортивная команда перепутала его со своим", — уточняет он.
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Гостей, которые путешествуют с отвертками, могут интересовать датчики дыма, поскольку курение в номерах запрещено.
"Была у меня замечательная история в очереди регистрации на рейс. Бабушку, которая стояла за мной, начали доставать представители турфирмы, — рассказывает путешественник Вячеслав Алкопона. — Оказалось, она в отеле разобрала тумбочку и забрала ее в багаж! Тумбочку! Уж очень ей приглянулась, а в чемодане случайно оказалась отвертка. Бабушка тумбочку вернула. С тех пор не удивляюсь ничему".

Тюрьма, кома и смерть

Отслеживают гостей-воришек с помощью видеокамер, а также RFID-чипов, вшиваемых во все подряд — от простыней, полотенец, штор до салфеток для лица. Пометить можно даже пульты дистанционного управления, лампы и подушки. Когда система только внедрялась, эксперты приводили в пример отель в Гонолулу, который таким образом менее чем за год сэкономил почти 15 тысяч долларов.
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Кстати, все вороватые гости отделались легким испугом, возвратом вещей и, возможно, компенсацией материального вреда. "Как правило, гостя вежливо просят вернуть чужое имущество или предлагают купить такую же вещь на ресепшн, — говорит Феликс Шпильман. — В особо серьезных ситуациях отель обращается в полицию. Если пропажа обнаружена после выселения гостя, гостиница может списать деньги с его банковской карты".
Но были случаи, когда туристам грозила тюрьма и даже хуже. В Северной Корее американского студента приговорили к 15 годам заключения из-за того, что он снял пропагандистский плакат в отеле. После 17 месяцев за решеткой 22-летнего гражданина США вернули на родину в состоянии комы и через несколько дней он умер.
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