Будни поселка-призрака, где ходят медведи, а время остановилось в 90-х

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Законсервированный в 90-е шахтерский городок Пирамида когда-то был самым северным рудником. Это поселок парадоксов: юридически он принадлежит России, но расположен на территории Норвегии, каждый год его посещают почти двадцать тысяч человек, однако никто из них здесь не живет. Исключение — немногочисленный персонал, поддерживающий туристическую инфраструктуру. По поселку ходят с оружием — возможны столкновения с белыми медведями, один раз хищник даже забрел в гостиницу. Зачем туристы массово едут в Пирамиду, где календарь всегда показывает 20 марта 1990 года, — в материале РИА Новости.

"Некому заниматься вандализмом"

Пирамида находится на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане. В 1998 году это шахтерское поселение превратилось в город-призрак: угольную шахту закрыли, рабочие разъехались, под полярным солнцем остались стоять пустые дома с ворохом забытых личных вещей и самый северный бюст Ленина.

Хотя шахта, из-за которой поселок и появился, до сих пор заброшена, Пирамида неожиданно возродилась: в 2009-м государственный трест "Арктикуголь" подключил несколько зданий к коммуникациям, теперь сюда приезжают около 17 тысяч туристов ежегодно. В основном это европейцы, россиян не более 600 человек в год.

В Пирамиде катаются на снегоходах зимой и каяках летом, осматривают пустующие здания, где сохранился дух эпохи, пьют чай в советских интерьерах. Работают ресторан и бар. Дороги к поселку нет, можно добраться на вертолете, снегоходе или корабле. Большинство посещающих Пирамиду — пассажиры круизных лайнеров, которые проводят здесь несколько часов или полдня. Но есть и те, кто специально приезжает сюда с ночевкой, — таких около двух тысяч в год.

© Фото : из личного архива Максима Салоярви На входе в поселок © Фото : из личного архива Максима Салоярви На входе в поселок

Тимофей Рогожин, руководитель центра арктического туризма ФГУП "Артикуголь", говорит, что в Пирамиду туристов влекут красивые пейзажи и нетронутые здания.

"Место очень живописное: горы, ледники, красивая бухта. Второй момент: Пирамида — это своего рода машина времени, памятник освоению Арктики периода развитого социализма. Часть интерьеров сохранилась полностью с тех времен, часть восстановлена с учетом стиля эпохи. В отличие от других "заброшек", поселок не разграбили, потому что он слишком далеко и некому заниматься вандализмом. Сейчас мы не называем Пирамиду заброшенной, хотя ряд туркомпаний так делает, чтобы было проще рекламировать. Поселок переродился и стал туристическим объектом", — считает Рогожин.

© Фото : из личного архива Сергея Морозова Вид на поселок с залива © Фото : из личного архива Сергея Морозова Вид на поселок с залива

"Считали дни до возвращения"

Хотя большинство едет сюда, чтобы полюбоваться горами и прочувствовать местный колорит, есть и туристы с иной мотивацией. Например, Евгения Скареднева из Иркутска путешествует по миру, чтобы наблюдать необычные астрономические явления. В 2015-м она отправилась на Шпицберген ради полного солнечного затмения.

"Это было самое необыкновенное затмение из всех, что я видела. Пейзажи там фантастические, ощущение, что ты на другой планете. Белое безмолвие, горы. Нам повезло с погодой, было совершенно ясное небо. Хотя когда мы только прилетели, шел снег", — вспоминает Евгения.

Туристка замечает, что для нее поездка в Пирамиду стала путешествием не только в пространстве, но и во времени. "В спортзале висят стенгазеты, сделанные к товарищеским матчам между СССР и Норвегией. В фойе бассейна лежит на столе перекидной календарь, который не трогали с 90-х. Гостиница в советском стиле, но я бы не сказала, что это недостаток. Уровень комфорта для такой труднодоступной территории более чем хороший", — рассказывает она.

© Фото : из личного архива Евгении Скаредневой Мозаика © Фото : из личного архива Евгении Скаредневой Мозаика

Клуб, бассейн, кинозал, здания бывших общежитий, школа и детский сад — все это местные достопримечательности. Здесь навсегда остались ненужные теперь документы, засохшие цветы, плакаты на стенах, детские игрушки, чьи-то гантели под кроватью.

"В советское время в поселок приезжали в основном на два года. Почти в любой комнате откроешь шифоньер, а там на обратной стороне дверцы записки: "Полгода", "Три месяца" "Месяц". Люди считали, сколько осталось до возвращения, последний месяц каждый день отмечали. Кто семьями жил, тем нормально, а одному как? Связи не было, письмо отправишь — через сколько оно дойдет?" — рассуждает Сергей Морозов.

© Фото : из личного архива Евгении Скаредневой Календарь © Фото : из личного архива Евгении Скаредневой Календарь

Он уже восемь лет практически круглогодично живет на Шпицбергене, работает в Баренцбурге — это около ста километров от Пирамиды, если на вертолете по прямой. Морозов настраивает оборудование "начиная с того, что в шахтах (в Баренцбурге есть действующий рудник. — Прим. ред.), и заканчивая стиральными машинами", в поселок регулярно ездит в командировки.

Для сотрудников, как и для туристов, обычно проводят обзорную экскурсию. "Очень много вещей из моего детства — учебники, игрушки. Как машина времени. Но меня этот пионерско-комсомольский колорит привлекает постольку поскольку. Это нравится иностранным туристам, но для меня Арктика — нечто более высокое", — признается Максим Салоярви, повар в Пирамиде.

"Медведи замечают нас раньше, чем мы их"

Каждый, кто работал или хоть раз бывал в Пирамиде, обязательно расскажет о медведе, который однажды залез в гостиницу. Со временем этот случай стал чем-то вроде городской легенды: в одной версии зверь выломал окно, в другой — дверь, съел то ли сгущенку, то ли майонез и ушел.

Но с косолапыми в поселке действительно встречаются. "Был я в командировке, утром приезжает кто-то из котельщиков, говорит: "По заливу медведь ходит". Мы все запрыгнули в автомобиль, приехали, вышли на лед. Это была медведица с медвежонком, мы метров на 150 подошли, сфотографировали, потом она нервничать начала. Другой раз в противоположном конце поселка увидели мишку, он нас заметил (они всегда замечают нас раньше, чем мы их), но не обратил внимания, глянул и пошел дальше", — делится подробностями Морозов.

© Фото : из личного архива Сергея Морозова Сергей Морозов в операторской кинозала в поселке © Фото : из личного архива Сергея Морозова Сергей Морозов в операторской кинозала в поселке

Из-за близости хищников в Пирамиде положено ходить с ружьем, но применять его не приходится. "В медведя стрелять нельзя, только в самом крайнем случае, если он напал на тебя. А так за медведя норвежцы дают больше, чем за убийство человека", — поясняет Морозов.

"Даже если не видишь медведей, чувствуешь, что они где-то рядом. Это ощущение, что ты в любой момент можешь оказаться в экстремальной ситуации, делает тебя очень собранным, ты всегда готов ко всему", — добавляет Максим Салоярви.

И хотя старожилы привыкли, для туристов близость косолапых в новинку. "Перед тем как поехать сюда, я много читала об этом месте: медведей здесь больше, чем людей, это опасные хищники. Мы однажды видели следы. Не скажу, что был суперадреналин, но острых ощущений добавило", — говорит Скареднева.

© Фото : из личного архива Евгении Скаредневой Список туристических маршрутов © Фото : из личного архива Евгении Скаредневой Список туристических маршрутов

"Слетает вся шелуха"

Большинство персонала находится в Пирамиде только во время полярного дня, когда здесь есть туристы, однако несколько человек остаются поддерживать инфраструктуру и в полярную ночь (с конца октября по февраль).

"Как-то раз под Новый год меня вызвали в Пирамиду. Прилетаем вдвоем с напарником на вертолете, а там уже три месяца живут только два человека — Валик и Юра. И они умудрились между собой поссориться, общаются записками. Спрашиваю, сколько уже не разговаривают: "Да месяца полтора". Смешные! Мы тогда с собой спиртного привезли, сели с ними, в общем, помирили", — смеется Сергей.

В Пирамиду сотрудники попадают с разными целями: одни ради зарплаты, другие — за романтикой Арктики. Сам Морозов после разрыва с женой хотел сменить обстановку. "Думал, ненадолго, но что-то завис. Я приехал сюда в 2011 году — даже не интересовался, какая здесь зарплата, просто хотелось в новое место. Тогда тут было очень мало людей, половина гостиницы законсервирована. Сейчас работает вся, и то мест не хватает для туристов". Сергей жалуется, что на Шпицбергене часто страдает от бессонницы, которая иногда длится целый месяц, и добавляет, что полярный день раздражает его больше, чем полярная ночь, — он длиннее.

© Фото : из личного архива Максима Салоярви Вид на поселок с горы © Фото : из личного архива Максима Салоярви Вид на поселок с горы

"Первый раз я провел в Пирамиде где-то месяц — немножко угнетающе на меня подействовало. Когда я анализировал ощущения, понял, что, наверное, просто был не готов к тому, чтобы оказаться в таком месте. Но в этом году решил, что мне нужно снова там побывать, приехал на четыре месяца — на снегоходный сезон", — рассказывает Максим Салоярви.