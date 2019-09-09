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РИА Новости

Ученые придумали, как выявить предраковые состояния с помощью наноалмазов

09:00 09.09.2019
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© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / capifrutta
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) исследовали оптические свойства детонационных наноалмазов при взаимодействии с различными биомакромолекулами (молекулами биополимеров). Исследование поможет созданию оригинальных биосенсоров с улучшенными оптическими свойствами. Результаты опубликованы в журнале Laser Physics Letters.
Детонационные наноалмазы (ДНА) — наноструктуры углерода с кристаллической решеткой как у алмаза, полученные методом детонационного синтеза с использованием взрывчатых веществ. В последние годы ученые активно исследуют взаимодействие ДНА с биологическими структурами и биомакромолекулами. Их разработки используются для лечения опухолей, при разработке биосенсоров и биосовместимых имплантатов.
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При взаимодействии с ДНА биомакромолекулы значительно меняют свойства. Это крайне важно для биомедицинских исследований, поскольку при создании новых физиологически активных веществ важна взаимосвязь между структурой вещества и его флуоресцентными свойствами.
Область применения биосенсорики сегодня интенсивно расширяется. Наноносители активно используются в биомедицинских исследованиях, могут становиться средствами для доставки лекарств, а полупроводниковые и пьезоэлектрические свойства позволяют применять их в фотовольтаике, создании электронных устройств, биосенсорах.
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Ученые НИЯУ МИФИ изучили взаимодействие нескольких важных для медицины молекул – порфирина, миоглобина, триптофана и ДНК с наноалмазами (размером 5 нанометров) в тонких пленках, полученных путем распыления одной пластины на поверхность монокристаллического силикона, сообщила сотрудник кафедры лазерных микро-, нано- и биотехнологий НИЯУ МИФИ Екатерина Борулева.

"Результаты исследований взаимодействия биомакромолекул с детонационными наноалмазами показали, что наноалмазы увеличивают интенсивность флуоресценции. Это связано с тем, что гидрозоли (водные растворы), используемые в данной работе, обладают свойствами не только отражать, но и рассеивать падающий свет, что приводит к дополнительному освещению внутри пленки и увеличивает флуоресценцию", – рассказала Борулева.

По словам ученых, это показывает, что наноалмазы, которые сами по себе не являются флуоресцентными, увеличивают сигнал флуоресцентных компонентов, присутствующих в биомакромолекуле.
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Экспериментальные исследования проводились методом абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии, атомно-силовой микроскопии.
В ближайшем будущем ученые планируют изготовить прототип биосенсора на основе наночастиц альбумина для доставки лекарственных веществ в организме. Они также будут заниматься созданием прототипа биосенсора на основе детонационных наноалмазов для регистрации ранних раковых и предраковых состояний и разработкой технологий применения биосенсоров.
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