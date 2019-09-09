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РИА Новости

Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц

03:00 09.09.2019 (обновлено: 03:01 09.09.2019)
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© Depositphotos / aurisoОкно
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© Depositphotos / auriso
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали оптический микропылесос, максимально очищающий окружающую среду и помещения от вредных частиц. Результаты исследования опубликованы в журнале "Scientific Reports".
Изобретение поможет создать особо чистое помещение, удалив из него вредные для здоровья наночастицы. Это стало возможным благодаря манипулированию движением этих частиц.
"Идея построения оптического пылесоса достаточно проста. Используется мезоразмерная диэлектрическая микрочастица – в данном случае, равносторонний кубоид – с показателем преломления относительно среды около 2. В этом случае падающее на частицу оптическое излучение будет локализовано, сфокусировано вблизи ее теневой поверхности", – сообщил руководитель проекта, профессор отделения электронной инженерии ТПУ Олег Минин.
© Игорь Минин, Томский политехнический университетОптический микропылесос
Оптический микропылесос
© Игорь Минин, Томский политехнический университет
Оптический микропылесос
По словам ученого, если в микрочастице сделать небольшое отверстие, то под влиянием оптических сил в него будут "втягиваться" наночастицы.
Поскольку микрочастица имеет размер от 1 до десятка длин волн падающего излучения, данный подход позволит создавать микросистемы очистки окружающей среды на чипе.
Помимо российских ученых, в это исследование были вовлечены их коллеги из Цзилиньского университета (КНР) и Университета Бен-Гурион (Израиль).
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