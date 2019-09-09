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РИА Новости
Туризм

Выяснилось, сколько денег российские туристы тратят в Израиле

10:27 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С января по июль Израиль принял более 2,76 миллиона туристов со всего мира. Это на 11%, чем за аналогичный период рекордного для страны 2018 года. Из них более 219 тысяч - гости из России, сообщил РИА Новости директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.
"В целом россияне немногим отличаются от гостей из стран Европы. Основная разница - цели приезда и расходы. Средний европейский турист тратит в Израиле 1400 долларов, российский – 1200", - сказал он.
По данным министерства туризма, россияне приезжают в Израиль ради пляжного отдыха (28,4%), для осмотра культурных и исторических достопримечательностей (23,8%). Около трети гостей едут к родственникам и друзьям. На долю медицинского и паломнического туризма приходится примерно по 6%. "Доля паломников среди жителей европейских стран – 18%", - уточнил Шкляр.
По его словам, самые посещаемые российскими туристами места Израиля – это Иерусалим, Тель-Авив - Яффо, Мертвое море и Эйлат.
"Но неважно, с какой целью и куда приезжают гости - в Эйлат, в Тверию, на Галилейское море, все обязательно посещают Иерусалим хотя бы на один день", - говорит эксперт.
По его словам, 89,6% россиян оценивают свою поездку в Израиль как отличную и очень хорошую.
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16 апреля 2018, 08:00РИА Новости
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИерусалимТель-АвивИзраиль
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