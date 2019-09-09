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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

10 сентября: память преподобного Иова Почаевского

10:00 09.09.2019
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Религиозные праздники 10 сентября
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского
Преподобный Иов Почаевский родился около 1551 года в Галиции и был наречен в крещении Иоанном. Он жил в трудные для православной Западной Руси времена.
В 1458 году, при польском короле и великом князе литовском Казимире IV, в Киеве, несмотря на протесты московского князя Василия II и московского митрополита Ионы, была образована митрополия в составе Константинопольского патриархата, независимая от Московской митрополии, и православных начали усиленно обращать в католичество. Территории православных епархий покрывались поместьями дворян-католиков, а король, ускоряя этот процесс, передавал части православных епархиальных территорий в управление католическим епископам. Митрополитами Киевскими, Галицкими и всея Руси в XVI веке становились шляхтичи — семейные, богатые люди, заботящиеся не о христианском просвещении паствы и соблюдении церковных канонов, а о благосостоянии своих владений.
Возможно, именно эта атмосфера гонений на православие побудила десятилетнего мальчика из благочестивой семьи упросить игумена Угорницкого монастыря позволить ему служить в обители. Там он и остался – достигнув совершеннолетия принял постриг с именем Иов а потом и священнический сан.
Опытно прошедший с детства школу духовного монашеского делания он скоро стал для многих наставником: за советом к нему приходили даже вельможи. А князь Константин Острожский даже попросил игумена отпустить иеромонаха Иова в свой Дубенский Крестовоздвиженский монастырь. Игумен согласился, и Иов более 20 лет во главе Дубенской был братии, помогая князю в его просветительском служении: вместе с Иваном Федоровым готовил к печати Острожскую Библию – первый полный славянский перевод, руководил переводами православных богословских трудов.
Но вся эта кипучая деятельность, видно, плохо уживалась с аскетическими подвигами, и в 1604 году Иов ушел искать уединения. Поселился он в пещере в окрестности Почаевской горы неподалеку от древней Успенской обители. Но и тут его мечте об отшельничестве не дано было осуществиться – монахи упросили его стать игуменом.
Иова и здесь не оставил просветительства — создал Почаевскую типографию, которую в начале XX века успел вывезти архимандрит Виталий (Максименко), и она теперь продолжает работать в Америке, в Джордпнвильском Троицком монастыре.
Писал Иов и сам — в защиту православия. Известна хранившаяся в Почаевской лавре рукописная "Книга Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанная" (в 1884 году она была издана под названием "Пчела почаевская"), содержавшая 80 бесед, поучений, проповедей, а также выписки из святоотеческих аскетических и полемических сочинений (в 1932 году, при советской власти, рукопись исчезла).
Преподобный Иов игуменствовал вплоть до 1649 года. Преемника себе он назначил почти в столетнем возрасте. 9 ноября 1651 преподобный Иов скончался и был погребен близ пещеры, где подвизался, а в 1659 году были обретены его нетленные мощи, перенесли в храм Живоначальной Троицы.
Когда в начале XVIII века Почаевским монастырем завладели униаты, доступ к мощам святого для верующих они закрыли. И только 10 сентября 1833 году они были вновь торжественно открыты, и эта дата стала отмечаться как общецерковный праздник. А в 1902 году Святейший Синод определил в этот день обносить святые мощи преподобного Иова вокруг Успенского собора Почаевской Лавры после Божественной литургии.
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