Биография Романа Старовойта

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме

В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).

С 1995 года по 2005 год Роман Старовойт был руководителем петербургских компаний в инвестиционной и строительной сферах.

В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.

С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.

С 1 по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.

11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017), медалями. Имеет благодарность президента РФ ( 2012 ).

В единый день голосования 8 сентября 2019 года Роман Старовойт победил на выборах главы Курской области, набрав 81,07% голосов.