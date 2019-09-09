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РИА Новости

Биография Романа Старовойта

07:53 09.09.2019 (обновлено: 09:39 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.
В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).
Кандидат педагогических наук.
С 1995 года по 2005 год Роман Старовойт был руководителем петербургских компаний в инвестиционной и строительной сферах.
В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.
В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.
С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.
С 1 по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.
11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
Роман Старовойт – вице-президент федерации биатлона Санкт-Петербурга.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017), медалями. Имеет благодарность президента РФ (2012).
Декларированный доход Романа Старовойта за 2018 год составил 2,68 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Роман Старовойт победил на выборах главы Курской области, набрав 81,07% голосов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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