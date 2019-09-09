Биография Игоря Артамонова

Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края.
В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). Проходил обучение в Государственном университете – Высшей школе экономики по программе "МВА-Финансы" и Академии народного хозяйства при правительстве РФ. С 2018 года обучался по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В 1992 году начал работу в Сбербанке России на должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения, в 1994 году назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.
В 2000 году Артамонов стал директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Был включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.
В 2000 году Артамонов стал директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Был включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.
В 2003 году работал во Временной администрации по управлению Дальневосточным банком Сбербанка России.
В 2004-2007 годах занимал пост заместителя председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
В апреле 2007 года он был назначен председателем Западно-Сибирского банка Сбербанка России.
В 2011 году занял пост заместителя председателя правления ОАО "Сбербанк России".
В 2013-2018 годах был вице-президентом ПАО "Сбербанк", председателем Среднерусского банка.
2 октября 2018 года Артамонов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Липецкой области.
Награжден орденом Почета (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2011). Имеет золотой знак ОАО "Сбербанк России".
Декларированный годовой доход Игоря Артамонова за 2018 год составил 195,81 миллиона рублей.
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