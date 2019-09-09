Биография Игоря Артамонова

В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Плеханова). Проходил обучение в Государственном университете – Высшей школе экономики по программе "МВА-Финансы" и Академии народного хозяйства при правительстве РФ. С 2018 года обучался по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В 1992 году начал работу в Сбербанке России на должности начальника отдела кредитования и экономической работы Буденновского отделения, в 1994 году назначен заместителем управляющего отделением, в 1996 году занял пост управляющего Буденновским отделением Сбербанка России.

В 2000 году Артамонов стал директором управления по организации работы с клиентами Ставропольского, затем Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Был включен в состав правления банка. В 2001 году возглавил управление кредитования.