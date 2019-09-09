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РИА Новости
Культура

Зельфира Трегулова: музыка в Третьяковке — чудо здесь и сейчас

17:12 09.09.2019
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© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереиЗельфира Трегулова
Зельфира Трегулова
© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ирина Овчинникова. В Третьяковке второй раз пройдет "Т Фестиваль", объединяющий классическую музыку, визуальное искусство, поэзию и перформанс. Продажа билетов открылась в понедельник днем. Об особом опыте для слушателей и исполнителей, двух "Черных квадратах" и музыкальных традициях семьи известного мецената, которые особенно актуальны сегодня, в интервью РИА Новости рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Только представьте: в зале выключается свет, и перед тобой предстает исполнитель, который относится к числу лучших в мире. В этот момент кажется, что играют только для тебя. Музыкант открывается каким-то уникальным образом, не похожим на то, когда сидишь на балконе в зале Чайковского, где, кстати, лучше всего слышно. Этот контакт создает впечатление, что то, при чем ты присутствуешь, — это некое чудо, которое происходит здесь и сейчас, о котором потом будешь с придыханием вспоминать. А у музыканта, думаю, возникает схожее впечатление, только по отношению к публике, которая находится на расстоянии вытянутой руки.

Вообще, "Т Фестиваль", как и другие, которые мы проводим (например, Vivarte), — попытка сделать музицирование в музее особым опытом, переживанием и для слушателей, и для исполнителей.

В этом году, как и в прошлом, музыканты будут играть в Новой Третьяковке на Крымском валу в зале практически без сцены. Думаю, это еще больше подчеркнет атмосферу концентрированной магии музыки, которую все мы ощутили до этого. Также в этот раз мы обсуждали с организаторами, что, может быть, помимо музыкальных вечеров будем еще больше добавлять в программу "Т фестиваля" поэзию и прозу.
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Третьяковской галереиЗельфира Трегулова и Емельян Захаров на "Т Фестивале", архивное фото
Зельфира Трегулова и Емельян Захаров на Т Фестивале, архивное фото
1 из 3
Зельфира Трегулова и Емельян Захаров на "Т Фестивале", архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи"Т Фестиваль", архивное фото
Т Фестиваль, архивное фото
2 из 3
"Т Фестиваль", архивное фото
© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
© Фото : Пресс-служба Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Актер Александр Филиппенко на "Т Фестивале"
Актер Александр Филиппенко на Т Фестивале
3 из 3
Актер Александр Филиппенко на "Т Фестивале"
© Фото : Пресс-служба Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи
1 из 3
Зельфира Трегулова и Емельян Захаров на "Т Фестивале", архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
2 из 3
"Т Фестиваль", архивное фото
© Фото : Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи
3 из 3
Актер Александр Филиппенко на "Т Фестивале"
© Фото : Пресс-служба Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи
Такое свободное музицирование в пространстве музея — иммерсивное погружение в мир искусства, которое мы представляем в зале, где проходит концерт, и частично других — с постоянной экспозицией, открытых для слушателей. Тем более что сейчас, после ремонта кровли, мы трансформировали первые 14 залов, и у тех, кто придет на первые несколько концертов, будет уникальная возможность увидеть рядом два "Черных квадрата", а также работы Владимира Татлина. Кстати, это будет в первый раз, когда Третьяковская галерея, где хранится больше всего подлинников его работ, создаст отдельный зал, посвященный художнику.
Конечно, многое зависит от подбора музыкантов. В случае с "Т Фестивалем" это — заслуга художественного руководителя Игоря Райхельсона и его коллег, в первую очередь одного из совладельцев галереи "Триумф" — Емельяна Захарова. Он очень любит музыку, которую впитал буквально с пеленок, ведь его отец где-то около полувека был директором Большого зала консерватории. Вообще, в музеях, в галереях, в сфере современного искусства очень много людей, которые являются истинными меломанами. Они прекрасно разбираются в музыке и стремятся подключить к этим невероятно сильным эмоциям максимальное число людей.
© РИА Новости / Маргарита Вовк Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
© РИА Новости / Маргарита Вовк
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Программа этого года уже известна, в нее вошли прекрасные исполнители, всемирно известные звезды, которых очень трудно заполучить на относительно камерные концерты в музеи. Например, скрипачи Даниэль Лозакович (Швеция), Марк Бушков (Бельгия) и столь любимая мной оперная певица Хибла Герзмава. Еще одна исполнительница, Айгуль Ахметшина, выступит вместе с "Виртуозами Москвы", которые будут играть под началом маэстро Спивакова. Еще одно из невероятных выступлений этого года для меня — концерт Михаила Плетнева, одного их самых величайших из ныне живущих отечественных пианистов и дирижеров.
То, что происходит в Новой Третьяковке в рамках фестиваля, — это удивительный перенос в сегодняшний день совсем других пространства и традиций, которые изначально существовали в доме Павла Михайловича Третьякова. Он был не только человеком, обладавшим уникальным глазом и вкусом, поставившим перед собой задачу создания первого в России музея национального искусства, но и любителем музыки. Все, кто был вхож в его дом, вспоминают прекрасные музыкальные вечера. Музицировала супруга Третьякова, музицировали и его дочери, в том числе и дочь Вера, которая по страстной любви вышла замуж за человека не их купеческого круга — за музыканта Александра Зилоти.
Мне кажется, что то, что в сознании этой семьи и в сознании самого Павла Михайловича изобразительное искусство смыкалось с музыкой, очень актуальная сегодня традиция. Нам очень не хватает единого впечатления. Мне кажется, отсюда такой интерес к иммерсивным проектам, когда глаза смотрят и видят, уши слушают и слышат и воздействие оказывается на все возможные органы чувств.
"Т Фестиваль" пройдет с 14 сентября по 14 декабря в Государственной Третьяковской галерее при участии галереи "Триумф" и Игоря Райхельсона.
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КультураВыставкиЗельфира ТрегуловаХибла ГерзмаваМихаил ПлетневМоскваТретьяковская галерея
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