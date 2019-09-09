Биография Александра Осипова

. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 августа 2019

В 1993 году окончил Институт народного хозяйства Ростова-на-Дону (ныне филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "Экономика и управление", в 2000 году – Ставропольский государственный университет (ныне в составе Северо-Кавказского федерального университета) по специальности "Юриспруденция". В 2005 году прошел обучение по программе MBA в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности "финансовый менеджмент".

В 1991-1995 годах работал в Федеральной налоговой службе РФ.

В 1996-2000 годах занимал пост финансового директора, председателя совета директоров российского FMCG холдинга.

В 2001-2009 годах был финансовым директором деревообрабатывающего холдинга United Panel Group, регионального энергохолдинга РАО "ЕЭС", теплоэлектроэнергетического холдинга группы "ИТЕРА", являлся руководителем управления регионального бизнеса и инвестиционных проектов одного из крупных российских государственных банков.

В 2009-2013 годах занимал пост генерального директора ООО "Центр оценки и аудита".

В 2009 года занимал должность вице-президента, председателя экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В 2010 году – председатель совета директоров независимой энергосбытовой компании "Энергосбережение". С 2012 года был членом совета директоров ряда энергетических компаний.

В 2013 году занимал должность помощника министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В ноябре 2013 года Осипов был назначен первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока.

В июне 2018 года распоряжением правительства РФ был освобожден от должности по собственному желанию.

25 октября 2018 года Александр Осипов указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.

Женат, есть дочь.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года Александр Осипов победил на выборах губернатора Забайкальского края, набрав 89,61% голосов.