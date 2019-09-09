Биография Александра Беглова

Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку (Азербайджан).
В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), в 2003 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления).
В 1976-1978 годах Александр Беглов проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР.
В 1979-1985 годах работал на инженерно-технических и руководящих должностях в строительных организациях города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).
В 1986-1988 годах был заведующим отделом строительства и промышленности строительных материалов исполкома Ленсовета.
С 1989 по 1990 год – заведующий сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС.
С 1990 по 1991 год – заместитель начальника главного управления капитального строительства исполкома Ленсовета.
В 1991-1997 годах – главный инженер совместного германо-российского предприятия "Мелазель".
В 1997-1999 годах – старший научный сотрудник, докторант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
В 1999-2002 годах был главой территориального управления Курортного административного района Санкт-Петербурга.
С 2002 по 2003 год занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя канцелярии администрации Санкт-Петербурга, исполняющего полномочия губернатора Санкт-Петербурга.
С 2003 по 2004 год был первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
В 2004-2008 годах занимал должность помощника президента – начальника контрольного управления президента РФ.
В 2008-2012 годах – заместитель руководителя администрации президента РФ.
В 2012-2017 годах – полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе.
25 декабря 2017 года указом президента РФ Александр Беглов был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
26 июня 2018 года переназначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
3 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Кандидат технических наук, доктор экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Александра Невского, наградами Русской православной церкви.
Декларированный годовой доход Беглова за 2018 год составил 6,1 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников