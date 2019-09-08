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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Общественный штаб зафиксировал 17 сигналов о возможных нарушениях в Москве

23:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму сообщил, что в единый день голосования зарегистрировал 17 сигналов о возможных нарушениях, все технические проблемы оперативно устранялись участковыми избирательными комиссиями, значительных нарушений не зарегистрировано, сообщает пресс-центр штаба.
"Всего в течение дня голосования зафиксировано 17 сигналов о возможных нарушениях", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано 25 нештатных ситуаций, среди которых сбои и поломки КОИБов, попытки избирателей вынести бюллетень с участка, скандал между председателем УИК и сотрудником ТИК. Также у штаба есть информация о восьми проблемных ситуациях из социальных сетей и других источников.
Камера видеонаблюдения
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Пресс-центр также заявил, что были зафиксированы 18 технических проблем и пять случаев отсутствия изображения с видеокамеры, расположенной на участке. Отмечается, что все эти проблемы оперативно устранялись участковыми избирательными комиссиями.
"Значительных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 20.00 электронные бюллетени получили 10369 избирателей. Проголосовали 9809.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. На выборах в Мосгордуму по всей столице 8 сентября открылось 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
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