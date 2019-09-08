Общественный штаб зафиксировал 17 сигналов о возможных нарушениях в Москве

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму сообщил, что в единый день голосования зарегистрировал 17 сигналов о возможных нарушениях, все технические проблемы оперативно устранялись участковыми избирательными комиссиями, значительных нарушений не зарегистрировано, сообщает пресс-центр штаба.

"Всего в течение дня голосования зафиксировано 17 сигналов о возможных нарушениях", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано 25 нештатных ситуаций, среди которых сбои и поломки КОИБов, попытки избирателей вынести бюллетень с участка, скандал между председателем УИК и сотрудником ТИК. Также у штаба есть информация о восьми проблемных ситуациях из социальных сетей и других источников.

Пресс-центр также заявил, что были зафиксированы 18 технических проблем и пять случаев отсутствия изображения с видеокамеры, расположенной на участке. Отмечается, что все эти проблемы оперативно устранялись участковыми избирательными комиссиями.

"Значительных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 20.00 электронные бюллетени получили 10369 избирателей. Проголосовали 9809.